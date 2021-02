Номинанты на премию Kids’ Choice Awards 2021

Лидером по числу упоминаний стал фантастический сериал "Очень странные дела", претендовавший на четыре премий. В основных номинация за победу будут бороться следующие участники.





"Самый популярный фильм" - "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Гамильтон", "Хэллоуин Хьюби", "Мулан", "Соник в кино" и "Чудо-женщина 2: 1984".





"Самый популярный актер" - Джим Керри, Роберт Дауни мл., Уилл Феррелл, Лин-Мануэль Миранда, Крис Пайн и Адам Сэндлер.





"Самая популярная актриса" - Милли Бобби Браун, Галь Гадот, Энн Хэтэуэй, Ванесса Хадженс, Йифей Лью и Мелисса МакКарти.





"Самый популярный мультфильм" - "Вперед", "Семейка Крудс 2: Новоселье", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной", "Тролли 2: Мировой тур", "Скуби-Ду" и "Душа".





"Самое популярное семейное ТВ-шоу" - "Черноватый", "Кобра Кай", "Более полный дом", "Мандалорец", "Очень странные дела" и "Детство Шелдона".





"Самая популярная игра" - "Among Us", "Animal Crossing: New Horizons", "Fortnite", "Minecraft", "Pokemon GO" и "Roblox".





Церемония вручения наград состоится 13 марта 2021 года и пройдет она в режиме онлайн.