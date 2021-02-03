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3 февраля 21, 12:22
Номинанты на премию Kids’ Choice Awards 2021
Kids’ Choice Awards 2021
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Телеканал Nickelodeon представил список претендентов на награду Kids` Choice Awards 2021
Лидером по числу упоминаний стал фантастический сериал "Очень странные дела", претендовавший на четыре премий. В основных номинация за победу будут бороться следующие участники.

"Самый популярный фильм" - "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Гамильтон", "Хэллоуин Хьюби", "Мулан", "Соник в кино" и "Чудо-женщина 2: 1984".

"Самый популярный актер" - Джим Керри, Роберт Дауни мл., Уилл Феррелл, Лин-Мануэль Миранда, Крис Пайн и Адам Сэндлер.

"Самая популярная актриса" - Милли Бобби Браун, Галь Гадот, Энн Хэтэуэй, Ванесса Хадженс, Йифей Лью и Мелисса МакКарти.

"Самый популярный мультфильм" - "Вперед", "Семейка Крудс 2: Новоселье", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной", "Тролли 2: Мировой тур", "Скуби-Ду" и "Душа".

"Самое популярное семейное ТВ-шоу" - "Черноватый", "Кобра Кай", "Более полный дом", "Мандалорец", "Очень странные дела" и "Детство Шелдона".

"Самая популярная игра" - "Among Us", "Animal Crossing: New Horizons", "Fortnite", "Minecraft", "Pokemon GO" и "Roblox".

Церемония вручения наград состоится 13 марта 2021 года и пройдет она в режиме онлайн.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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