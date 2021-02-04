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Кино
Новости кино
4 февраля 21, 11:46
Съемки фильма "Фантастические твари 3" приостановили
Фантастические твари 3
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В британском городе Ливсдене приостановили съемки третьей части франшизы "Фантастические твари" - члены съемочной группы заболели коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Кто именно заразился, не разглашается, но источник издания предполагает, что среди заболевших также оказался один из ключевых актеров фильма. У него и его коллег, вероятно, южноафриканский штамм коронавируса.

"Производство останавливают только тогда, когда кто-то не может сниматься. Никто не говорит, о ком идет речь, но этого человека нельзя заменить", — уточняет источник издания.

Когда команда фильма сможет вернуться к работе, пока неизвестно. По заверениям Warner Bros., съемки продолжатся, когда киностудия будет уверена в безопасности.

Напомним, "Фантастические твари" являются приквелами к истории о Гарри Поттере. Первая часть вышла в 2016 году и отлично показала себя в прокате (814 млн долл.). Второй фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в 2018 году собрал значительно меньше - 647 млн долл. В "Фантастических тварях 3" покажут магические битвы на фоне Второй мировой войны.

Сценаристкой всех трех картин выступает Джоан Роулинг. К написанию сценария третьей части присоединился Стив Кловз, ранее работавший над "Гарри Поттером". На пост режиссера вернется Дэвид Йейтс. В актерском составе будут снова задействованы Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон и др.

Как сообщалось ранее, Мадс Миккельсен ("Ганнибал") заменит Джонни Деппа в роли злодея Грин-де-Вальда в третьей части "Фантастических тварей". Премьера фильма запланирована на 15 июля 2022 года.

Источник: https://112.ua/
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