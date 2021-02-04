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4 февраля 21, 12:24
"Властелина колец" впервые выпустят в IMAX
Властелин колец: Братство кольца
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Знаменитая трилогия "Властелин колец", которую снял новозеландский режиссер Питер Джексон, будет впервые выпущена в кинотеатрах IMAX.
Такой анонс опубликован на официальном канале компании в социальной сети Twitter. Согласно ему, начиная с 5 февраля 2021 года поклонники экранизации смогут посмотреть фильм "Властелин колец: Братство кольца", а с 12 февраля - "Властелин колец 2: Две крепости" и "Властелин колец 3: Возвращение Короля".

Ранее стало известно, что все три части переведены под руководством самого Джексона в разрешение 4К, чтобы соответствовать современным техническим требованиям. "Было интересно вернуться к этим фильмам, потому что я понял, насколько они отличаются друг от друга. Это связано с тем, как трилогия создавалась около 20 лет назад. "Властелин колец" был снят на 35-миллиметровой пленке. Для первого фильма цветовая коррекция производилась старомодным механическим способом. И только для следующих двух мы уже использовали цифровой метод. А теперь они выглядят так, как будто сделаны сегодня, а не 20 лет назад", - говорил постановщик в одном из интервью.

Напомним, что первая серия дебютировала в кинотеатрах в декабре 2001 года и собрала в прокате почти 900 миллионов долларов.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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