"Властелина колец" впервые выпустят в IMAX

Такой анонс опубликован на официальном канале компании в социальной сети Twitter. Согласно ему, начиная с 5 февраля 2021 года поклонники экранизации смогут посмотреть фильм "Властелин колец: Братство кольца", а с 12 февраля - "Властелин колец 2: Две крепости" и "Властелин колец 3: Возвращение Короля".





Ранее стало известно, что все три части переведены под руководством самого Джексона в разрешение 4К, чтобы соответствовать современным техническим требованиям. "Было интересно вернуться к этим фильмам, потому что я понял, насколько они отличаются друг от друга. Это связано с тем, как трилогия создавалась около 20 лет назад. "Властелин колец" был снят на 35-миллиметровой пленке. Для первого фильма цветовая коррекция производилась старомодным механическим способом. И только для следующих двух мы уже использовали цифровой метод. А теперь они выглядят так, как будто сделаны сегодня, а не 20 лет назад", - говорил постановщик в одном из интервью.





Напомним, что первая серия дебютировала в кинотеатрах в декабре 2001 года и собрала в прокате почти 900 миллионов долларов.



