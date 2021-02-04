"Золотой глобус-2021" – список номинантов на премию

Претендентов объявили в прямом эфире на официальном сайте премии.
Лучший фильм (драма):
"Земля кочевников"
"Манк"
"Отец"
"Девушка, подающая надежды"
"Суд над чикагской семеркой"
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
"Борат 2"
"Гамильтон"
"Мьюзик"
"Зависнуть в Палм-Спрингс"
"Выпускной"
Лучший режиссер:
Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
Девид Финчер ("Манк")
Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
Реджина Кинг ("Одна ночь в Майями")
Лучшая мужская роль (драма):
Риз Ахмед ("Звук металла")
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно)
Энтони Хопкинс ("Отец")
Гэри Олдман ("Манк")
Тахар Рахим ("Мавританец")
Лучшая женская роль (драма):
Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
Андра Дей (The United States Vs. Billie Holiday)
Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
Саша Барон Коэн ("Борат 2")
Джеймс Корден ("Выпускной")
Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон")
Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс")
Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда")
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
Мария Бакалова ("Борат 2")
Кейт Хадсон ("Мьюзик")
Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь")
Розамунд Пайк ("Аферистка")
Аня Тейлор-Джой ("Эмма")
Лучший сериал (драма):
"Мандалорец"
"Корона"
"Озарк"
"Рэтчед"
"Страна Лавкрафта"
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
Джейсон Бейтман ("Озарк")
Джош ОКоннор ("Корона")
Аль Пачино ("Охотники")
Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
Оливия Колман ("Корона")
Джоди Комер ("Убивая Еву")
Эмма Коррин ("Корона")
Лора Линни ("Озарк")
Сара Полсон ("Рэтчед")
Лучший сериал (комедия):
"Эмили в Париже"
"Тед Лассо"
"Стюардесса"
"Шиттс Крик"
"Великая"
Лучшая мужская роль второго плана:
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
Дэниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Джаред Лето ("Дьявол в деталях")
Билл Мюррей ("Последняя капля")
Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")
Лучшая женская роль второго плана:
Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли")
Оливия Колман ("Отец")
Джоди Фостер ("Мавританец")
Аманда Сейфрид ("Манк")
Хелена Зенгель ("Новости со всего света")
Лучший сценарий:
Аарон Соркин ("Суд над чикагской семеркой")
Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец")
Джек Финчер ("Манк")
Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
Лучшая музыка к фильму:
Александр Деспла ("Полночное небо")
Людвиг Йоранссон ("Тенет")
Джеймс Ньютон Ховард ("Новости со всего света")
Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист ("Душа")
Трент Резнор и Аттикус Росс ("Манк")
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):
Дон Чидл ("Черный понедельник")
Юджин Леви ("Шиттс Крик")
Николас Холт ("Великая")
Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
Реми Юссеф ("Рами")
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):
Лили Коллинз ("Эмили в Париже")
Кейли Куоко ("Стюардесса")
Эль Фэннинг ("Великая")
Кэтрин О’Хара ("Шиттс Крик")
Джейн Леви ("Необыкновенный плейлист Зои")
"Эмили в Париже"
"Эмили в Париже"
Лучший анимационный фильм:
"Семейка Крудс 2"
"Вперед"
"Душа"
"Путешествие на Луну"
"Легенда о волках"
Как пройдет церемония награждения "Золотой глобус-2021"?
В связи с пандемией коронавируса "Золотой глобус" в этом году пройдет не так, как обычно. Вместо традиционного красивого ужина со звездами, которые размещались за удобными столиками в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, победители будут принимать награды в двух разных локациях. Об этом пишет Reuters.
Комедийная актриса и ведущая Тина Фэй будет проводить трансляцию из роскошной площадки Rainbow Room в Нью-Йорке, а помогать ей будет актриса Эми Полер – она будет вести церемонию из Beverly Hilton.
Таким образом организаторы "Золотого глобуса" смогут и привлечь большее количество гостей, и избежать скопления.
Торжественная церемония пройдет 28 февраля. Ранее на эту дату был назначен "Оскар", но вскоре организаторы отодвинули его на 25 апреля.