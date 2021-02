7 фильмов, снятых по мотивам реальных событий

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ»





Драматический фильм Стивена Спилберга о журналистах из ведущих американских изданий — The New York Times и The Washington Post, — которые рассекретили документы Пентагона о ходе войны во Вьетнаме. В главных ролях блистательные Мерил Стрип и Том Хэнкс. Их актерская работа, пожалуй, стала настоящим спасением для ленты, которую многие критики упрекнули в отсутствии динамики. Тем не менее рассказанная история напоминает зрителям об огромной роли независимой журналистики в свободном обществе — а об этом и правда бывает не лишним сказать.





История похищения внука самого богатого человека на свете — Пола Гетти — в свое время шокировала людей во всем мире. Естественно, рано или поздно все это должно было послужить основой для создания фильма: за дело взялся Ридли Скотт, пригласив в свой проект таких маститых актеров, как Кристофер Пламмер, Мишель Уильямс и Марк Уолберг. Итог получился весьма впечатляющим — картина была номинирована на «Оскар». Впрочем, как и в случае с «Секретным досье», многие зрители были недовольны отсутствием напряженного повествования в фильме. Любопытно, что по мотивам событий с Полом Гетти сейчас вышел и сериал «Траст» — его уже вовсю хвалят, так что стоит к нему присмотреться.





Этот фильм должен был появиться хотя бы для того, чтобы замечательный Гари Олдман наконец получил более чем заслуженную статуэтку «Оскара». Правдиво и весьма скрупулезно воссозданная история о первых решительных шагах Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании удивительным образом увлекла зрителей, хотя ведь все мы знаем, чем закончится дело в итоге. И, конечно, это стало возможным только благодаря режиссерским находкам Джо Райта («Искупление», «Гордость и предубеждение») и великолепным актерским работам. Всем любителям настоящего биографического кино стоит непременно посмотреть ленту.





Биография знаменитого писателя Алана Милна вполне хорошо известна исследователям его творчества, и, конечно, популярность Винни-Пуха рано или поздно должна была привлечь продюсеров к работе над байопиком о британском авторе. В центре внимания режиссера Саймона Кертиса («Королева-девственница») история взаимоотношений писателя с его сыном, Кристофером Робином, чьи игрушки первоначально и вдохновили Милна на создание книги об очаровательном медвежонке. В главных ролях снялись Донал Глисон и Марго Робби.





Марго Робби, обласканная вниманием кинокритиков и простых зрителей по всему миру, сыграла в прошлом году Тоню Хардинг, одну из самых скандальных фигуристок всех времен и народов. Полукриминальная история о том, как трудно жить (и побеждать) в спорте, да еще когда за плечами целый ворох детских травм, пришлась по душе широкой аудитории, а Эллисон Дженни, сыгравшую мать Тони, обсуждали едва ли не больше, чем Марго Робби. Именно она получила за съемки в ленте награду Британской киноакадемии, «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что кадры из фильма порой сложно отличить от документальной хроники с Хардинг — это, конечно, высший пилотаж для режиссера и оператора картины.





Фильм снят по книге Кеннета Славенски «Идя через рожь», которая, в свою очередь, рассказывает о жизни легендарного Джерома Сэлинджера. Интереса проекту добавляет то, что знаменитый американский писатель долгое время вел затворнический образ жизни — собственно говоря, о его пути к славе и том, что сделало Сэлинджера таким, какой он есть, и говорят создатели «За пропастью во ржи». Фильм был принят публикой в целом положительно, хотя многие и критиковали ленту за слишком сумбурное повествование.





Трудно себе представить более достойную историю для экранизации: в начале двухтысячных состоятельный и очень эксцентричный Томми Вайсо решил покорить Голливуд со своим другом-красавцем и на собственные средства снял фильм «Комната» — пожалуй, один из худших в истории кинематографа. Лента получилась столь ужасной, что в своей китчевости стала настоящим культурным явлением. Все это привлекло внимание Джеймса Франко, который выступил режиссером проекта «Горе-творец» о Томми и сам же сыграл в фильме главную роль — пару ему составил его брат, Дэйв Франко. Мелодраматическая комедийная лента получила множество положительных отзывов и стала одной из лучших работ Франко в его творческой биографии — за нее он получил «Золотой глобус» как лучший актер.