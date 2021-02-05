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5 февраля 21, 12:49
Режиссер "Вечных" превратит "Дракулу" в вестерн
Дракула
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Создательница фильмов "Вечные" и "Земля кочевников" Хлоя Чжао экранизирует для студии Universal знаменитое произведение Брэма Стокера "Дракула".
По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет о превращении популярной истории в футуристический фантастический вестерн.

"Я всегда была очарована вампирами и концепцией Иных, которую они воплощают. Я очень рада возможности работать с Донной, Питером и командой Universal, чтобы переосмыслить такого любимого персонажа", - говорится в заявлении режиссера.

Отметим, что новая версия "Дракулы" запущена в производство, когда студия готовится отпраздновать 90-летие классического фильма Тода Браунинга, в котором снялся Бела Лугоши.

Напомним, что в конце 2020 года стало известно, что Universal намерена снять фильм, посвященный другому персонажу из произведения Стокера - Ван Хельсингу. Сообщалось, что постановщиком назначен Джулиус Эйвери, создатель боевика "Оверлорд". Джеймс Ван намерен курировать проект в качестве продюсера.

Студия собирается развивать так называемую "Темную Киновселенную", состоящую из историй популярных в кинематографе монстров и злодеев.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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