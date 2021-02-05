Режиссер "Вечных" превратит "Дракулу" в вестерн

По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет о превращении популярной истории в футуристический фантастический вестерн.





"Я всегда была очарована вампирами и концепцией Иных, которую они воплощают. Я очень рада возможности работать с Донной, Питером и командой Universal, чтобы переосмыслить такого любимого персонажа", - говорится в заявлении режиссера.





Отметим, что новая версия "Дракулы" запущена в производство, когда студия готовится отпраздновать 90-летие классического фильма Тода Браунинга, в котором снялся Бела Лугоши.





Напомним, что в конце 2020 года стало известно, что Universal намерена снять фильм, посвященный другому персонажу из произведения Стокера - Ван Хельсингу. Сообщалось, что постановщиком назначен Джулиус Эйвери, создатель боевика "Оверлорд". Джеймс Ван намерен курировать проект в качестве продюсера.





Студия собирается развивать так называемую "Темную Киновселенную", состоящую из историй популярных в кинематографе монстров и злодеев.



