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5 февраля 21, 12:51
Рамин Джавади напишет музыку к приквелу "Игры престолов"
Дом дракона
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Автор музыки к знаменитому телевизионному сериалу "Игра престолов" Рамин Джавади продолжит сотрудничество с HBO и будет отвечать за саундтрек приквела под названием "Дом дракона".
Такими сведениями располагает издание Comingsoon. Отметим, что в активе Джавади также музыка к таким популярным шоу, как "Мир дикого запада", "Джек Райан" и другим.

Главную роль сыграет актер Пэдди Консидайн, знакомый зрителям по сериалу "Чужак" и экранизации шекспировской классики "Макбет".

Ему досталась роль Визериса Таргариена, внука короля Джейхейриса Таргариена, также известного как Миротворец или Старый Король. Согласно мифологии, Визерис был последним наездником великого дракона Балериона. Его дети Рейнира Таргариен и Эйгон Таргариен и развязали знаменитую гражданскую войну, вошедшую в историю под названием Танец драконов.

Также в шоу будут задействованы Мэтт Смит и Оливия Кук. Смит изобразит принца Деймона Таргариена, который является "младшим братом короля Визериса и наследником престола". Он блестящий воин и наездник драконов, Кук досталась партия героиню по имени Алисент Хайтауэр, которую телеканал HBO описывает как "дочь Отто Хайтауэра, десницу короля и самую красивую женщину в Семи Королевствах".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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