Эмма Стоун сыграет женщину-Франкенштейна

К производству ленты, основанной на книге шотландского писателя Аласдера Грея «Бедные-несчастные», также присоединится сценарист «Фаворитки» и сериала «Великая» Тони МакНамара. Известно, что Эмма Стоун воплотит в грядущей новинке главную роль. Съёмочный процесс запланирован на осень этого года.





Согласно The Film Stage, сюжет картины расскажет историю Франкенштейна, но на новый лад, где в роли монстра выступит леди Белла Бакстер, покончившая жизнь самоубийством из-за издевательств мужа-тирана. Женщиной-Франкенштейном, красивая и эмансипированная, героиня стала после того как ее мозг заменили на мозг младенца, которого она вынашивала.





Дата выхода фильма «Бедняжки» (Poor Things) и другие подробности пока неизвестны.



