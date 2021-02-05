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5 февраля 21, 12:54
Эмма Стоун сыграет женщину-Франкенштейна
Эмма Стоун
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Эмма Стоун, номинированная за драмеди «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана», продолжит сотрудничество с режиссёром в его новом проекте.
К производству ленты, основанной на книге шотландского писателя Аласдера Грея «Бедные-несчастные», также присоединится сценарист «Фаворитки» и сериала «Великая» Тони МакНамара. Известно, что Эмма Стоун воплотит в грядущей новинке главную роль. Съёмочный процесс запланирован на осень этого года.

Согласно The Film Stage, сюжет картины расскажет историю Франкенштейна, но на новый лад, где в роли монстра выступит леди Белла Бакстер, покончившая жизнь самоубийством из-за издевательств мужа-тирана. Женщиной-Франкенштейном, красивая и эмансипированная, героиня стала после того как ее мозг заменили на мозг младенца, которого она вынашивала.

Дата выхода фильма «Бедняжки» (Poor Things) и другие подробности пока неизвестны.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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