Paramount снимет приквел сериала "Йеллоустоун"

По сведениям издания Vairety, курировать проект, действие которого будет перенесено в XIX век, взялся создатель оригинального шоу Тейлор Шеридан.





Утверждается, что сериал под названием “Y: 1883”, расскажет историю родоначальников клана Даттонов, которые отправляются в путешествие на запад через Великие равнины к "последнему бастиону дикой Америки". Он станет яркой иллюстрацией экспансии на Запад и одновременно биографией одной семьи, спасающейся от нищеты в поисках лучшего будущего в земле обетованной - Монтане.





Ожидается, что новое шоу дебютирует на Paramount Plus уже в 2021 году, его анонс выйдет в эфир во время Суперкубка по американскому футболу.





Напомним, что в 2020 году финал третьего сезона многосерийного вестерна "Йеллоустоун", главную роль в котором исполнил популярный актер Кевин Костнер, привлек внимание 5,2 миллиона зрителей. Это на миллион больше, чем было у любого другого эпизода. Ко всему прочему, это был лучший результат года среди сериалов, представленных кабельными телеканалами.



