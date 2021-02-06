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6 февраля 21, 12:26
HBO планирует третий спин-офф "Игры престолов"
Игра престолов
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Потоковый сервис HBO Max разрабатывает еще один сериал-ответвление "Игры престолов". На этот раз анимационный.
О сюжете пока ничего неизвестно. Но сообщается, что мультсериал будет рассчитан однозначно на взрослую аудиторию. В настоящее время проект находится на самой ранней стадии производства, и не факт, что действительно доберется до экранов.

Напомним, первым спин-оффом "Игры престолов" был проект под названием "Долгая ночь" с Наоми Уоттс в главной роли, но его свернули на этапе продакшена. Затем канал запустил в разработку сериал "Дом Дракона" с Пэдди Консидайном, работа над ним ведется сейчас. Также недавно был анонсирован сериал, основанный на цикле Джорджа Р. Р. Мартина "Повести о Дунке и Эгге", действие которого разворачивается за девяносто лет до событий "Игры престолов".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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