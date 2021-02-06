HBO планирует третий спин-офф "Игры престолов"

О сюжете пока ничего неизвестно. Но сообщается, что мультсериал будет рассчитан однозначно на взрослую аудиторию. В настоящее время проект находится на самой ранней стадии производства, и не факт, что действительно доберется до экранов.





Напомним, первым спин-оффом "Игры престолов" был проект под названием "Долгая ночь" с Наоми Уоттс в главной роли, но его свернули на этапе продакшена. Затем канал запустил в разработку сериал "Дом Дракона" с Пэдди Консидайном, работа над ним ведется сейчас. Также недавно был анонсирован сериал, основанный на цикле Джорджа Р. Р. Мартина "Повести о Дунке и Эгге", действие которого разворачивается за девяносто лет до событий "Игры престолов".



