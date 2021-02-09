Умер оскароносный французский режиссер Жан-Клод Каррьер

В возрасте 89 лет во сне умер обладатель "Оскара" Жан-Клод Каррьер, написавший сценарии к фильмам "Скромное обаяние буржуазии" и "Сирано де Бержерак". Каррьер скончался в своем доме в Париже, сообщил BFMTV со ссылкой на дочь знаменитости.

Жан-Клод Каррьера похоронят в родной деревне Коломбьер-Сюр-Орб. По словам дочери режиссера, он умер по естественным причинам и до последнего не страдал каким-либо заболеванием.

Каррьер - лауреат премии Оскар за короткометражный фильм "Счастливая годовщина", где он является и режиссером, и сценаристом. Кроме того, он является автором сценариев более чем к 140 кинофильмам, среди которых "Невыносимая легкость бытия" , "Ван Гог. На пороге вечности", "Сирано де Бержерак", "Скромное обаяние буржуазии". Как режиссер он снял короткометражные картины Разрыв (1961), Маникюрные ножницы (1969).

Ранее в Киеве похоронили отца братьев Суркисов. Михаил скончался на 101-м году жизни.