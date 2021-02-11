15 лучших цитат Ларри Флинта из фильма о его жизни

Порномагнат Ларри Флинт умер 10 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Он запомнится не только как издатель скандально известного американского журнала Hustler , но и как главный герой фильма "Народ против Ларри Флинта". "КП в Украине" собрала цитатник самых ярких выражений главного героя фильма:

Я вас спрашиваю, для кого этот журнал? Похоже, если ты не зарабатываешь $20 000 в год, ты вообще не можешь кончить. Playboy продаётся миллионными тиражами, и его никто не читает! Они просто смеются над нами!.

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Много денег - много друзей

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Клянётесь ли вы говорить правду, только правду и да поможет вам бог?

- Нет.

- Нет?!

- Ваша честь, я атеист и по правде сказать не могу поклясться именем бога, в которого не верю.

- Мистер Флинт, беда мне с вами…

- Я знаю, ваша честь.

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Политики и демагоги любят говорить, что откровенная сексуальность развращает молодёжь нашей страны. Это ложь! Они сами обманывают и развязывают войны. Безбожные войны. Вот, посмотрите, они называют себя людьми — они же стадо овец! Я думаю, настоящая непристойность происходит от того, что наша молодёжь считает секс отвратительным, уродливым и грязным. Однако считается героизмом выпускать кишки и самым отвратительным образом проливать кровь во имя человечества. Но задайте себе вопрос, что более непристойно, что: секс или война?

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Оглядитесь, посмотрите по сторонам — мы живём в эпоху Римской империи. Пора, пора, пора скармливать львов христианам.

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-Хочу ещё.

- Ещё хочешь? Алтея, даже супермен может не всё.

- Это и плохо в вас, мужчинах, — у вас батарейки садятся. А мы, женщины, можем продолжать ещё, ещё, ещё...

- Так найди себе женщину.

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Если первая поправка защитит такой мешок с дерьмом, как я, то она защитит и вас. Потому что я хуже всех.

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- Читатели журнала "Хастлер" не выступают в вашу поддержку. Вам это обидно?

- Почему я должен идти в тюрьму за вашу свободу?

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Всё, что у неё между ногами, так же индивидуально, как и её лицо.

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Всё в чём я виноват это то, что у меня плохой вкус.

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(адвокату) Я клиент твоей мечты: со мной не соскучишься, я богат и у меня всегда неприятности.

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У меня есть деньги, которые позволят встряхнуть эту систему.

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Мнение это всё равно, что дырка в заднице, — у каждого она найдётся.

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- Кто такая?

- Новенькая. Она хорошо двигается, да?

- А она неплоха, жаль, несовершеннолетняя...

- Совершеннолетняя, я видел её документы.

- Слушай, идиот, даже моя собака может получить документы. У моей козы.

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Нет более надежного способа испортить прекрасные отношения, чем брак. Ведь когда надеваешь кольцо на палец, появляется проблема обладания другим человеком. Лучше всего это просто дружба.



