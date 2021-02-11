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11 февраля 21, 09:01
15 лучших цитат Ларри Флинта из фильма о его жизни
Ларри Флинт
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Известного порномагната не стало в возрасте 78 лет.

Порномагнат Ларри Флинт умер 10 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Он запомнится не только как издатель скандально известного американского журнала Hustler , но и как главный герой фильма "Народ против Ларри Флинта".  "КП в Украине" собрала цитатник самых ярких выражений главного героя фильма:

Я вас спрашиваю, для кого этот журнал? Похоже, если ты не зарабатываешь $20 000 в год, ты вообще не можешь кончить. Playboy продаётся миллионными тиражами, и его никто не читает! Они просто смеются над нами!.

***

Много денег - много друзей

***

 Клянётесь ли вы говорить правду, только правду и да поможет вам бог?
- Нет.
- Нет?!
- Ваша честь, я атеист и по правде сказать не могу поклясться именем бога, в которого не верю.
- Мистер Флинт, беда мне с вами…
- Я знаю, ваша честь.

***

Политики и демагоги любят говорить, что откровенная сексуальность развращает молодёжь нашей страны. Это ложь! Они сами обманывают и развязывают войны. Безбожные войны. Вот, посмотрите, они называют себя людьми — они же стадо овец! Я думаю, настоящая непристойность происходит от того, что наша молодёжь считает секс отвратительным, уродливым и грязным. Однако считается героизмом выпускать кишки и самым отвратительным образом проливать кровь во имя человечества. Но задайте себе вопрос, что более непристойно, что: секс или война?

***

Оглядитесь, посмотрите по сторонам — мы живём в эпоху Римской империи. Пора, пора, пора скармливать львов христианам.

***

-Хочу ещё.
- Ещё хочешь? Алтея, даже супермен может не всё.
- Это и плохо в вас, мужчинах, — у вас батарейки садятся. А мы, женщины, можем продолжать ещё, ещё, ещё...
- Так найди себе женщину.

***

Если первая поправка защитит такой мешок с дерьмом, как я, то она защитит и вас. Потому что я хуже всех.

***

- Читатели журнала "Хастлер" не выступают в вашу поддержку. Вам это обидно?
- Почему я должен идти в тюрьму за вашу свободу?

***

Всё, что у неё между ногами, так же индивидуально, как и её лицо.

***

Всё в чём я виноват это то, что у меня плохой вкус.

***
(адвокату) Я клиент твоей мечты: со мной не соскучишься, я богат и у меня всегда неприятности.

***
У меня есть деньги, которые позволят встряхнуть эту систему.

***
Мнение это всё равно, что дырка в заднице, — у каждого она найдётся.

***

- Кто такая?
- Новенькая. Она хорошо двигается, да?
- А она неплоха, жаль, несовершеннолетняя...
- Совершеннолетняя, я видел её документы.
- Слушай, идиот, даже моя собака может получить документы. У моей козы.

***

Нет более надежного способа испортить прекрасные отношения, чем брак. Ведь когда надеваешь кольцо на палец, появляется проблема обладания другим человеком. Лучше всего это просто дружба.

"Народ против Ларри Флинта" вышел в 1996 году.  Что за фильм

Читайте также: Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

Лента выпущена в 1996 году и снована на реальных событиях. Охватывает 1970—1980-е годы. Главный герой несколько раз за полтора часа произносит речи о главной ценности США — свободе слова, и, как и реальный прототип, выигрывает главный судебный процесс. Жену Флинта играет вдова Курта Кобейна Кортни Лав. 
kp.ua
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