Netflix разрабатывает документальный фильм о Бритни Спирс

Вслед за платформой Hulu, в начале февраля выпустившей документальный фильм под названием Framing Britney Spears, посвященный поп-принцессе нулевых, стриминговый гигант Netflix заказал аналогичный проект. Новая лента также сосредоточится на расследовании фанатской теории, согласно которой родственники Бритни Спирс держат певицу взаперти против ее воли. Об этом сообщает издание Bloomberg.





На данный момент фильм находится на стадии производства. Работа над ним началась еще до релиза Framing Britney Spears. Режиссером предстоящей картины выступит американская документалистка Эрин Ли Карр.





Постановщица специализируется на документальных фильмах, основанных на реальных преступлениях. Так, в 2019 году она выпустила ленту «Я люблю тебя, теперь умри: общественность против Мишель Картер», посвященную громкому судебному процессу, последовавшему за смертью 18-летнего Конрада Роя в 2014 году.



