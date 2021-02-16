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16 февраля 21, 17:44
Netflix разрабатывает документальный фильм о Бритни Спирс
Бритни Спирс
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Фанатская теория о том, что певицу держат взаперти, вдохновляет не только поклонников дивы, но и кинематографистов
Вслед за платформой Hulu, в начале февраля выпустившей документальный фильм под названием Framing Britney Spears, посвященный поп-принцессе нулевых, стриминговый гигант Netflix заказал аналогичный проект. Новая лента также сосредоточится на расследовании фанатской теории, согласно которой родственники Бритни Спирс держат певицу взаперти против ее воли. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На данный момент фильм находится на стадии производства. Работа над ним началась еще до релиза Framing Britney Spears. Режиссером предстоящей картины выступит американская документалистка Эрин Ли Карр.

Постановщица специализируется на документальных фильмах, основанных на реальных преступлениях. Так, в 2019 году она выпустила ленту «Я люблю тебя, теперь умри: общественность против Мишель Картер», посвященную громкому судебному процессу, последовавшему за смертью 18-летнего Конрада Роя в 2014 году.


Напомним, в 2019-м фанаты певицы Бритни Спирс стали подозревать, что с их любимицей происходит что-то неладное: дива отменила свое шоу в Лас-Вегасе и исчезла из социальных сетей. Поклонники провели расследование, в результате которого появилась теория, что Спирс насильно держат в реабилитационном центре. В скором времени в социальных медиа развернулась кампания под названием Free Britney, то есть «Освободите Бритни».

Фото: Legion-Media

Источник: kinoafisha.info/news

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