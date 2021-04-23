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22 апреля 21, 10:28
Вин Дизель сыграет в экранизации настольной игры
Вин Дизель
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Популярный американский актер Вин Дизель получил главную роль в экранизации игры Rock 'Em Sock' Em Robots.
Это настольная игра про боксерские поединки роботов.

В центре сюжета приключенческого боевика – отец и сын, которые имеют непонятную связь с передовой боевой машиной. Сценарий фильма написал Райан Ингл, известный по фильму "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

Фильм выпустит кинокомпания Universal в сотрудничестве со студией Mattel Films, которая работает над адаптациями еще игр и игрушек. Среди них – Барби, Барни, Hot Wheels, Magic 8 Ball и другие. Продюсировать новую киноленту будет компания Вина Дизеля – One Race Films.

Другие детали и вероятную дату премьеры пока не разглашают.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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