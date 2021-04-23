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Новости кино
22 апреля 21, 10:30
Номинанты Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"
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Представляем основные номинации.
Члены Украинской киноакадемии определили номинантов на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзиґа", сообщается на сайте мероприятия.

На участие в Пятой кинопремии "Золота Дзиґа" было подано 86 полнометражных и короткометражных лент. Из них в длинный список вошла 81 киноработа: 21 полнометражная игровая, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.

В этом году кинопремию "Золота Дзиґа" будут вручать в 23 номинациях. Среди них одна новая - "Лучший игровой сериал".

В шести номинациях - "Лучший монтаж", "Лучший грим", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший игровой сериал" победителей будут определять члены Наблюдательного совета и Правления. Также они будут определять победителя в номинации "Открытие года". А лауреата «Премии зрительских симпатий" будут выбирать зрители путем онлайн-голосования.

Нынешние лидеры по количеству номинаций:

"Плохие дороги" (15),
"Атлантида" (11),
"Толока" (9),
"Земля голубая, будто апельсин" (4),
"Черкассы" (4).

В номинации "Лучший фильм" представлены:

"Атлантида"
"Земля голубая, будто апельсин"
"Плохие дороги"
"Толока"
"Черкассы"

В номинации за "Лучшую режиссерскую работу" представлены:

Васянович Валентин ( "Атлантида")
Ворожбит Наталья ( "Плохие дороги")
Ильенко Михаил ( "Толока")

Лучшая мужская роль:

Кулинич Юрий ( "Плохие дороги")
Ламах Евгений ( "Черкассы")
Римарук Андрей ( "Атлантида")

Лучшая женская роль:

Климова Марина ( "Плохие дороги")
Кошкина Марина ( "Забытые")
Сахно Иванна ( "Пик страха")
Черкашина Оксана ( "Плохие дороги")

Лучший игровой сериал:

"И будут люди"
"Казаки. Абсолютно лживая история "
"Первые ласточки. Zалежни "
"Поймать Кайдаша"

Источник: https://zn.ua/
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