Номинанты Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа"

Члены Украинской киноакадемии определили номинантов на Пятую Национальную кинопремию "Золота Дзиґа", сообщается на сайте мероприятия.





На участие в Пятой кинопремии "Золота Дзиґа" было подано 86 полнометражных и короткометражных лент. Из них в длинный список вошла 81 киноработа: 21 полнометражная игровая, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.





В этом году кинопремию "Золота Дзиґа" будут вручать в 23 номинациях. Среди них одна новая - "Лучший игровой сериал".





В шести номинациях - "Лучший монтаж", "Лучший грим", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший игровой сериал" победителей будут определять члены Наблюдательного совета и Правления. Также они будут определять победителя в номинации "Открытие года". А лауреата «Премии зрительских симпатий" будут выбирать зрители путем онлайн-голосования.





Нынешние лидеры по количеству номинаций:





"Плохие дороги" (15),

"Атлантида" (11),

"Толока" (9),

"Земля голубая, будто апельсин" (4),

"Черкассы" (4).





В номинации "Лучший фильм" представлены:





"Атлантида"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Плохие дороги"

"Толока"

"Черкассы"





В номинации за "Лучшую режиссерскую работу" представлены:





Васянович Валентин ( "Атлантида")

Ворожбит Наталья ( "Плохие дороги")

Ильенко Михаил ( "Толока")





Лучшая мужская роль:





Кулинич Юрий ( "Плохие дороги")

Ламах Евгений ( "Черкассы")

Римарук Андрей ( "Атлантида")





Лучшая женская роль:





Климова Марина ( "Плохие дороги")

Кошкина Марина ( "Забытые")

Сахно Иванна ( "Пик страха")

Черкашина Оксана ( "Плохие дороги")





Лучший игровой сериал:





"И будут люди"

"Казаки. Абсолютно лживая история "

"Первые ласточки. Zалежни "

"Поймать Кайдаша"



