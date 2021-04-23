Съемки сериала "Соколиный Глаз" завершены

Об этом исполнитель главной роли Джереми Реннер сообщил в своем аккаунте в Instragram.





"Браво всем – Marvel и Disney+, всей нашей команде, каскадерам, потрясающим актерам за весь их огромный вклад в наше шоу!!! Мы все ждем его выхода. Спасибо вам всем за это невероятное путешествие", - прокомментировал Реннер свою фотографию, на которой он хлопал в ладоши.





Ожидается, что премьера сериала производства Marvel и Disney+ состоится позже в текущем году. Он станет следующим в линейке супергероических шоу на потоковом сервисе, присоединившись к уже вышедшим сериалам "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний Солдат" и предстоящему сериалу "Локи", который дебютирует в июне 2021 года.





Проект о Соколином Глазе изначально задумывался как полнометражный фильм, однако, позже было решено снять его в формате сериала. В актерском составе шоу "Соколиного глаза" значатся Хейли Стайнфелд, Вера Фармига, Тони Далтон, Флоренс Пью, Фра Фи, Алаква Фокс и Занн МаКларнон.



