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23 апреля 21, 11:16
Netflix показал начало нового сериала "Тень и кость"
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Популярный стриминговый сервис Netflix показал первые десять минут нового драматическо-фэнтезийного сериала "Тень и кость". Премьера картины состоится уже 23 апреля.
Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сервиса. В нем можно окунуться в начало XIX века и увидеть главных героев.

Сериал "Тень и кость"основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго. По сюжету картины, действия разворачиваются в фантастической стране Равкия в начале XIX века, где силы зла, волькры, ведут кровопролитную войну с магами-Гришами, которые противостоят соперникам при помощи колдовства.

Гриши с древнейших времен являются носителями сильной магии и принадлежат к элитной армии. Для сражения с волькрами в Равкию вместе с солдатами прибыла Алина Старкова, юная девушка-сирота и ее лучший друг. В жестокой схватке ее товарища Мальена едва не растерзали монстры. Но в этот момент героиня почувствовала внутри себя пробуждение магического дара, способного спасти этот мир от сил тьмы. Кроме сражений и битв, в фильме присутствует и любовная линия.


Источник: https://news.obozrevatel.com/
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