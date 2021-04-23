Netflix показал начало нового сериала "Тень и кость"

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сервиса. В нем можно окунуться в начало XIX века и увидеть главных героев.





Сериал "Тень и кость"основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго. По сюжету картины, действия разворачиваются в фантастической стране Равкия в начале XIX века, где силы зла, волькры, ведут кровопролитную войну с магами-Гришами, которые противостоят соперникам при помощи колдовства.





Гриши с древнейших времен являются носителями сильной магии и принадлежат к элитной армии. Для сражения с волькрами в Равкию вместе с солдатами прибыла Алина Старкова, юная девушка-сирота и ее лучший друг. В жестокой схватке ее товарища Мальена едва не растерзали монстры. Но в этот момент героиня почувствовала внутри себя пробуждение магического дара, способного спасти этот мир от сил тьмы. Кроме сражений и битв, в фильме присутствует и любовная линия.



