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23 апреля 21, 11:24
Хилари Дафф сыграет в сиквеле "Как я встретил вашу маму"
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Американский комедийный сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение, в котором главную роль сыграет актриса и певица Хилари Дафф.
В сиквеле не будет привычных персонажей, которые радовали телезрителей с 2005 по 2014 год.

Героиня Софи, которую сыграет Дафф, расскажет своим детям о знакомстве с их отцом. История будет переплетаться с кадрами из молодости героини, когда она проводила время с друзьями и находилась в поиске любовных отношений, сообщает американский еженедельник Variety.

Создателями сериала выступят сценарист и продюсер Элизабет Бергер и ее коллега Исаак Аптакер. Дата премьеры будет озвучена позже. Авторы идеи пока не рассказали, как сюжет сиквела будет связан с популярным сериалом.

Американская актриса Хилари Дафф получила известность благодаря телесериалу канала Disney Channel "Лиззи Магуайер". Затем Дафф снялась в фильмах "Агент Коди Бэнкс", "Оптом дешевле", "История Золушки".

Источник: https://showdream.org/
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