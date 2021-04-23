Хилари Дафф сыграет в сиквеле "Как я встретил вашу маму"

В сиквеле не будет привычных персонажей, которые радовали телезрителей с 2005 по 2014 год.





Героиня Софи, которую сыграет Дафф, расскажет своим детям о знакомстве с их отцом. История будет переплетаться с кадрами из молодости героини, когда она проводила время с друзьями и находилась в поиске любовных отношений, сообщает американский еженедельник Variety.





Создателями сериала выступят сценарист и продюсер Элизабет Бергер и ее коллега Исаак Аптакер. Дата премьеры будет озвучена позже. Авторы идеи пока не рассказали, как сюжет сиквела будет связан с популярным сериалом.





Американская актриса Хилари Дафф получила известность благодаря телесериалу канала Disney Channel "Лиззи Магуайер". Затем Дафф снялась в фильмах "Агент Коди Бэнкс", "Оптом дешевле", "История Золушки".



