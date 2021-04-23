Томас Кречманн сыграет в "Индиане Джонсе 5"

Такими сведениями располагает издание THe Wrap. Персонаж, которого предстоит сыграть актеру, пока держится в секрете.





Напомним, что впервые о готовности создателей серии снять пятую часть стало известно еще в 2016 году. Изначально предполагалось, что "Индиана Джонс 5" выйдет в прокат в 2019 году, но затем релиз несколько раз переносился. На момент публикации данной заметки он был заявлен на конце июля 2022 года. Содержание пока держится в секрете.





Ранее было объявлено, что в картине также снимется Мадс Миккельсен, также одну из ключевых ролей исполнит звезда сериала "Флибэг" Фиби Уоллер-Бридж. Самого великого археолога и искателя приключений по-прежнему будет играть Харрисон Форд, которому к моменту выхода картины в прокат летом 2022 года исполнится 80 лет. Постановщиком назначен создатель экранизации комиксов Marvel "Логан" Джеймс Мэнголд. Режиссер всех предыдущих частей Стивен Спилберг сохранит за собой продюсерские обязанности.



