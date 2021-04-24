Где и когда пройдет трансляция кинопремии «Оскар»

В Лос-Анджелесе пройдет 93-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Церемония начнется в 18.30 по местному времени (1.30 26 апреля по Киеву) – с прибытия гостей на красную дорожку. Вручение наград стартует примерно через полтора часа (около 3.00 по Киеву). Об этом пишут Экономические новости.





Транслировать церемонию «Оскара» будут более чем в 225 странах (ознакомиться с перечнем вещателей можно на официальном сайте кинопремии). В Украине мероприятие в прямом эфире покажет телеканал «Украина».





Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в проведение кинопремии «Оскар» было внесено много изменений. 93-я церемония «Оскара» должна была состояться 28 февраля, однако была отложена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 мероприятие будет проходить в двух локациях: в театре «Долби», где традиционно проводится вручение наград, а также на Union Station.





Награды в этому году будут вручать в 23 номинациях, а не в 24, как в последние годы (категории «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» объединены в одну). Кинозвезды уже начали подготовку к этому событию.





Как отмечает агентство Reuters, в 2021 году женщины получили рекордные 76 номинаций. Так, Хлоя Чжао стала первой азиаткой, номинированной на «Оскар» за лучшую режиссуру (фильм «Кочевники»); Эмиральд Феннел – первой женщиной, номинированной за дебютную режиссерскую работу («Девушка, подающая надежды»). Риз Ахмед, сыгравший в фильме «Звук металла», стал первым мусульманином, а Стивен Ен («Минари») – первым американцем азиатского происхождения, претендующим на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».



