"Мортал Комбат" получил "гнилой" рейтинг

На момент публикации данной заметки рейтинг фильма, основанный на сотне отзывов, составлял всего 54 процента.





"Экранизация "Мортал Комбат" выиграла бы от целого ряда вещей - более острого чувства юмора, более последовательного сценария, более четкого монтажа, меньшего количества техно-музыки, но, возможно, его маниакальной энергии будет достаточно для некоторых зрителей", - отметил Бенджамин Ли из The Guardian.





"Почему вообще было потрачено столько экранного времени на разговоры о турнире, остается неясным", - удивляется Кристиан Холлаб из Entertainment Weekly.





"Возможно, самые преданные фанаты и смогут смотреть на эти вольности с любимыми персонажами и убийствами, но в целом "Мортал Комбат" выглядит довольно отстало по сравнению с острыми ощущениями, которые Marvel обеспечивает зрителям на регулярной основе", - написал Джон ДеФо из The Hollywood Reporter.





"Вот фильм, принимающий себя настолько ужасно серьезным, что он забывает позволить нам повеселиться. Хуже того, все это просто скучно", - полагает Крис Евангелиста из Slash Film.



