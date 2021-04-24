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24 апреля 21, 11:56
"Мортал Комбат" получил "гнилой" рейтинг
Мортал Комбат
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Экранизация популярного файтинга "Мортал Комбат" заслужила отметку "гнилой" портала Rotten Tomatoes, так как значительная часть отзывов кинокритиков оказалась отрицательными.
На момент публикации данной заметки рейтинг фильма, основанный на сотне отзывов, составлял всего 54 процента.

"Экранизация "Мортал Комбат" выиграла бы от целого ряда вещей - более острого чувства юмора, более последовательного сценария, более четкого монтажа, меньшего количества техно-музыки, но, возможно, его маниакальной энергии будет достаточно для некоторых зрителей", - отметил Бенджамин Ли из The Guardian.

"Почему вообще было потрачено столько экранного времени на разговоры о турнире, остается неясным", - удивляется Кристиан Холлаб из Entertainment Weekly.

"Возможно, самые преданные фанаты и смогут смотреть на эти вольности с любимыми персонажами и убийствами, но в целом "Мортал Комбат" выглядит довольно отстало по сравнению с острыми ощущениями, которые Marvel обеспечивает зрителям на регулярной основе", - написал Джон ДеФо из The Hollywood Reporter.

"Вот фильм, принимающий себя настолько ужасно серьезным, что он забывает позволить нам повеселиться. Хуже того, все это просто скучно", - полагает Крис Евангелиста из Slash Film.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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