«Земля кочевников» получила премию Independent Spirit Awards

Лучшей инди-картиной года предсказуемо была признана «Земля кочевников», уже собравшая внушительный букет наград («Золотой лев» Венецианского фестиваля, приз зрительских симпатий в Торонто, «Золотой глобус», премия Гильдии режиссеров, BAFTA). В главной номинации фильм Хлои Чжао обошел четыре ленты — «Ма Рейни: Мать блюза», «Минари», «Никогда, редко, иногда, всегда» и «Первая корова». Сама Чжао получила премию за лучшую режиссуру.





Лучшими актерами были названы Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и, неожиданно, Риз Ахмед («Звук металла») — тогда как, согласно прогнозам, все оставшиеся в наградном сезоне призы за лучшую мужскую роль должен посмертно получить Чедвик Боузман за работу в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Кроме того, драма об оглохшем барабанщике «Звук металла» признана лучшим дебютом. Лучшей иностранной картиной стала военная драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина).





Обладатели премии Independent Spirit Awards в основных номинациях:





Лучший фильм — «Земля кочевников»

Лучший дебютный фильм — «Звук металла»

Лучшая режиссура — Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Лучший сценарий — Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучший дебютный сценарий — Энди Сьяра («Зависнуть в Палм-Спрингс»)

Лучшая женская роль — Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Лучшая мужская роль — Риз Ахмед («Звук металла»)

Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-Джон («Минари»)

Лучшая мужская роль второго плана — Пол Раджи («Звук металла»)

Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)

Лучший монтаж — «Земля кочевников»

Лучший иностранный фильм — «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина)



