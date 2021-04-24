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24 апреля 21, 11:58
«Земля кочевников» получила премию Independent Spirit Awards
Земля кочевников
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22 апреля в онлайн-режиме прошло вручение премии Independent Spirit Awards.
Лучшей инди-картиной года предсказуемо была признана «Земля кочевников», уже собравшая внушительный букет наград («Золотой лев» Венецианского фестиваля, приз зрительских симпатий в Торонто, «Золотой глобус», премия Гильдии режиссеров, BAFTA). В главной номинации фильм Хлои Чжао обошел четыре ленты — «Ма Рейни: Мать блюза», «Минари», «Никогда, редко, иногда, всегда» и «Первая корова». Сама Чжао получила премию за лучшую режиссуру.

Лучшими актерами были названы Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды») и, неожиданно, Риз Ахмед («Звук металла») — тогда как, согласно прогнозам, все оставшиеся в наградном сезоне призы за лучшую мужскую роль должен посмертно получить Чедвик Боузман за работу в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Кроме того, драма об оглохшем барабанщике «Звук металла» признана лучшим дебютом. Лучшей иностранной картиной стала военная драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина).

Обладатели премии Independent Spirit Awards в основных номинациях:

Лучший фильм — «Земля кочевников»
Лучший дебютный фильм — «Звук металла»
Лучшая режиссура — Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Лучший сценарий — Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
Лучший дебютный сценарий — Энди Сьяра («Зависнуть в Палм-Спрингс»)
Лучшая женская роль — Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)
Лучшая мужская роль — Риз Ахмед («Звук металла»)
Лучшая женская роль второго плана — Юн Ё-Джон («Минари»)
Лучшая мужская роль второго плана — Пол Раджи («Звук металла»)
Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)
Лучший монтаж — «Земля кочевников»
Лучший иностранный фильм — «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина)

Источник: https://www.kinomania.ru/
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