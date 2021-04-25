Объявлены обладатели премии "Золотая малина 2021"

Главную награду получил фильм "Абсолютное доказательство", рассказывающий о том, что масштабная китайская кибератака сыграла ключевую роль в выборах 2020 года.





Сыгравший в этой картине Майк Линделл признан худшим актером года. В аналогичной женской номинации победительница стала Кейт Хадсон за роль в ленте "Мьюзик". Ее создательница Сиа завоевала премию в номинации "худший режиссер".





Худшим экранным дуэтом назван бывший мэр Нью-Йорка и сторонник Дональда Трампа Руди Джулиани и "молния на его брюках" ("Борат 2").





Победителем в номинации "худший римейк" признан фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", в котором главную роль исполнил Роберт Дауни мл.



