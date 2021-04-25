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25 апреля 21, 12:29
Режиссер сиквела «Сияния» снимет фантастический хоррор
Майк Флэнеган
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Постановщик экранизаций романов Стивена Кинга «Игра Джеральда» и «Доктор Сон» Майк Флэнеган возьмется за съемки сайфай-хоррора «The Season of Passage».
В основе будущего фильма — одноименный роман американского писателя Кристофера Пайка («Падение во тьму»), опубликованный в 1993 году. Производством для студии Universal займется компания Флэнегана Intrepid Pictures.

Главная героиня романа — врач Лорен Вагнер, участница экспедиции на Марс. На Красной планете команда американского корабля обнаруживает чудом выжившего русского космонавта — члена экипажа предыдущей экспедиции, связь с которой была потеряна четыре года назад. Вагнер узнает, что с космонавтом и его товарищами на Марсе произошло нечто ужасное.

Для Флэнегана и Пайка это не первый опыт сотрудничества — ранее режиссер и сценарист подписался на экранизацию романа «Полуночный клуб» (The Midnight Club) в формате сериала для Netflix.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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