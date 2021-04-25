Режиссер сиквела «Сияния» снимет фантастический хоррор

В основе будущего фильма — одноименный роман американского писателя Кристофера Пайка («Падение во тьму»), опубликованный в 1993 году. Производством для студии Universal займется компания Флэнегана Intrepid Pictures.





Главная героиня романа — врач Лорен Вагнер, участница экспедиции на Марс. На Красной планете команда американского корабля обнаруживает чудом выжившего русского космонавта — члена экипажа предыдущей экспедиции, связь с которой была потеряна четыре года назад. Вагнер узнает, что с космонавтом и его товарищами на Марсе произошло нечто ужасное.





Для Флэнегана и Пайка это не первый опыт сотрудничества — ранее режиссер и сценарист подписался на экранизацию романа «Полуночный клуб» (The Midnight Club) в формате сериала для Netflix.



