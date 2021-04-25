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25 апреля 21, 12:31
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена
Майкл Китон
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Слух, гулявший по Сети некоторое время, подтвердился на официальном уровне.
Майкл Китон действительно вернется к роли Брюса Уэйна в предстоящей экранизации комикса "Флэш".

Напомним, Китон играл Бэтмена в фильмах Тима Бертона в 1989 и 1992 годах. После этого бума карьера актера заглохла на многие годы, пока в 2014-м он не исполнил главную роль в артхаусной трагикомедии "Бердмен", где с оглядкой на собственную биографию изобразил подзабытого актера, некогда прославившегося супергеройской ролью.

Подтверждение информации означает, что в фильме "Флэш" Барри Аллен в исполнении Эзры Миллера действительно попадет в мультивселенную и столкнется с несколькими версиями Бэтмена в исполнении Китона и Бена Аффлека.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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