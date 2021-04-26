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26 апреля 21, 12:52
Победители Оскара-2021: список лауреатов престижной премии
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В США объявили победителей престижной премии Оскар-2021.
На золотую статуэтку претендовали знаменитые фильмы, которые успели покорить мир. Кто же стал победителем Оскара-2021 – узнавайте в материале.

Традиции церемонии вручения Оскар-2021 претерпели изменения из-за пандемии коронавируса. Съемки кинособытия проходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station, что в Лос-Анджелесе. На шоу пришли номинанты премии Оскар, а также топовые актеры Голливуда, которые по очереди объявили всех лауреатов 93 церемонии премии Американской киноакадемии.

В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. Кто завоевал престижные награды – узнавайте в списке лауреатов.

Победители Оскара-2021

Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")

Актер Энтони Хопкинс так и не появился ни виртуально, ни лично на церемонию Оскар-2021. Поэтому одно из самых грандиозных событий завершили обещанием передать награду ее владельцу.

Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Вошла в историю 93 премии Оскара и Фрэнсис МакДорманд. Актриса завывала, как волк на сцене, и произнесла самую короткую речь на церемонии.

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Во второй раз в истории Оскара женщина-режиссер победила в номинации "Лучший фильм". Это не вызвало удивления у экспертов, ведь все ожидали, что именно Хлои Чжао возьмет главную статуэтку вечера.

Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

"Я никогда не думала, что это случится, а потому не готовила какой-то речи", – с волнением прокомментировала победу беременная режиссер Эмиральд Феннел.

Интересно, что оскароносная лента "Перспективная девушка" была дебютной работой для режиссера.

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"

"Это мой первый полный метр, и сразу работа с Энтони Хопкинсом. Я вдохновлялся, Энтони, тобой, поэтому только благодаря тебе создался этот фильм", – подчеркнул Кристофер Хэмптон.

Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной"

Один из лучших европейских фильмов 2020 года "Еще по одной" получил престижную награду. Кино рассказывает о том, как приятели-учителя испытывают теорию относительно дозы алкоголя в крови и ее влияние на счастье человека.

Режиссер Томас Винтерберг отметил, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.

Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")

Актер Дэниэл Калуя отметил, что авторы ленты взяли на себя большую миссию – показать такую непростую историю в фильме "Иуда и чёрный мессия". Лента рассказала о деятельности радикальной организации "Черная пантера".

Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Не удивительно, что в этой номинации Оскара победила лента "Ма Рейни: Мать блюза". Авторам грима удалось великолепно показать стиль и целую эпоху 1920 – 1930-х годов. Не обошлось без курьезов: после слов благодарности представители ленты едва не забыли статуэтку на сцене.

Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"

Победу одержала 89-летняя стилистка Энн Рот.

Лучший режиссер – Хлоя Чжао "Земля кочевников"

Одну из главных номинаций Оскара ожидаемо завоевала Хлоя Чжао. Ее фильм "Земля кочевников" уже успел покорить весь мир. В речи режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются добрыми. Поэтому в ленте она хотела в который раз это подчеркнуть.

Лучший звук – "Звук металла"

Лауреатом Оскара-2021 стал и главный фаворит шоу – "Звук металла". Лента о музыканте, который теряет слух, имеет большие шансы победить и в других номинациях.

Лучший короткометражный фильм – "Два далёких незнакомца"

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то произойдет, я вас люблю"

Мультфильм имеет непростой сюжет, который рассказывает о родителях, переживающих потерю дочери. Девочка умерла во время стрельбы в школе, а перед смертью отправила сообщение "Если что-то произойдет, я вас люблю".

Лучший анимационный фильм – "Душа"

Ожидаемо, что мультфильм "Душа" одержал победу Оскар-2021. Лента поднимает тему расизма, вопросы загробной жизни, поисков собственного дела, любви к жизни и др.

Лучший короткометражный документальный фильм – "Коллетт"

Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель-осьминог"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"

Лента Кристофера Нолана удивила весь мир не только запутанным сюжетом, но и визуальными эффектами. Создатели "Довода" подчеркнули, что и для них в этом проекте было много революционного.

Лучшая актриса второго плана – Юн Ё-джон ("Минари")

А вот выступление Юн Ё-джон до слез рассмешило зрителей Оскара. Актриса начала благодарность фразой: "Наконец я увидела Брэда Питта", который и вручил ей золотую статуэтку.

Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"

Лучшая операторская работа - " Манк"

"Манк" о сценаристе Голливуда стал одним из самых популярных фильмов кинофестивального сезона. Поэтому неудивительно, что инновационную ленту наградили Оскаром.

Лучший монтаж – "Звук металла"

Лучшая музыка к фильму – "Душа"

Мультфильм "Душа", в котором джаз играет огромную роль и является олицетворением образа мечты, завоевал победу Оскар в номинации "Лучшая музыка".

Лучший саундтрек – Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")

Источник: https://telegraf.com.ua/
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