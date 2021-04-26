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26 апреля 21, 12:55
Джулия Робертс снялась в мини-фильме Chopard
Chopard
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Голливудская актриса Джулия Робертс пополнила ряды амбассадоров швейцарского ювелирного бренда Chopard.
53-летняя оскароносная актриса стала лицом коллекции часов Happy Sport the First. Робертс снялась в рекламном кампейне, а также в мини-фильме режиссера и актера Ксавье Долана.

В короткометражке для Chopard актриса рассказала о том, что делает ее счастливой. В частности, Робертс ответила на вопросы о счастье:

"Что моментально может сделать вас счастливой? Восход солнца! Как быть счастливой? Совет номер один: быть добрым к другим", — говорит Робертс в кадре.

Комментируя Happy Sport the First — коллекцию, которая стала переосмыслением легендарной коллекции часов с бриллиантами Happy Sport, актриса отметила, что всегда восхищалась ей:

"Каждый раз, когда вы смотрите на эти часы, вы видите эти сверкающие бриллианты. Они красивые", — говорит она.

Коллекция была представлена в далеком 1993 году и впоследствии стала бестселлером. Особенность коллекции заключается в том, что корпус диаметром 33 мм рассчитан по правилу золотого сечения. Кроме того, часы идеально подходят для женского запястья.

"В то время эти часы были настолько революционными и новаторскими в своем подходе, что было трудно представить, насколько они будут успешными. Впервые в часах соединились изысканность бриллиантов и спортивность стали. Кроме того, это был первый случай, когда женщина создала и спроектировала часы для женщин. Я была убеждена, что женской часовой моде нужен глоток свежего воздуха. Как женщина, я хотела создать часы, которые выходили бы за рамки чисто функционального или декоративного предмета. Пришлось сочетать и то, и другое. В этом и есть дух Happy Sport — важного аксессуара, который может оставаться со мной 24 часа в сутки и адаптироваться к любому случаю: шикарные часы с бриллиантами, но не слишком драгоценные и гламурные благодаря острому шику стали", — говорит Каролина Шойфеле, сопрезидент и художественный директор Chopard.





Источник: https://www.kinonews.ru/
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