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26 апреля 21, 12:59
50 Cent сыграет в фильме о футболистах-грабителях
50 Cent
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Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, получил главную роль в грядущем триллере Free Agents.
Режиссёром выступит Дион Тэйлор ("Опасный соблазн"), который написал сценарий совместно с Джо Боколом. Он же и спродюсирует картину на базе своей компании Hidden Empire Film Group.

В центре сюжета фильма окажется группа профессиональных футболистов из США, которые решают стать грабителями, чтобы отомстить владельцам эксплуатирующих их команд. Тогда их лидер, которого и сыграет Джексон, вовлекает в преступный замысел одного из молодых игроков.

50 Cent уже появлялся на экране в нескольких проектах, в числе которых боевик "План побега" и криминал "Охота на воров". Также рэпер основал собственную кинокомпанию G-Unit Films and Television Inc.

Другие подробности проекта пока не раскрываются.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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