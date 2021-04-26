50 Cent сыграет в фильме о футболистах-грабителях

Режиссёром выступит Дион Тэйлор ("Опасный соблазн"), который написал сценарий совместно с Джо Боколом. Он же и спродюсирует картину на базе своей компании Hidden Empire Film Group.





В центре сюжета фильма окажется группа профессиональных футболистов из США, которые решают стать грабителями, чтобы отомстить владельцам эксплуатирующих их команд. Тогда их лидер, которого и сыграет Джексон, вовлекает в преступный замысел одного из молодых игроков.





50 Cent уже появлялся на экране в нескольких проектах, в числе которых боевик "План побега" и криминал "Охота на воров". Также рэпер основал собственную кинокомпанию G-Unit Films and Television Inc.





Другие подробности проекта пока не раскрываются.



