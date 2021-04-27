От коронавируса умер звезда фильма "Белое солнце пустыни"

В возрасте 85 лет умер советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Кавсадзе. Причиной смерти звезды фильма "Белое солнце пустыни", где он сыграл Черного Абдуллу, стали осложнения после коронавируса. 8 ноября 2020 года он заболел коронавирусом и был госпитализирован. 15 декабря артист был выписан из больницы. В феврале 2021 года Кавсадзе снова попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.

- Национальный театр Руставели выражает глубокую грусть по поводу смерти гениального грузинского актера Кахи Кавсадзе. Выражаем соболезнования семье, - сообщили в Тбилисском академическом театра им. Руставели.

У актера осталась дочь Нанука, актриса Театра имени Руставели в Тбилиси и сын Ираклий, тоже актер. Живет в Вашингтоне.

Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в городе Тбилиси. Его отец Давид в 1941 году ушел на фронт, а 18 мая 1942 года попал в плен и был заключен в концлагерь в Германии. В 1944 году стараниями эмигрантов-грузин, живших во Франции, был освобожден и приехал во Францию, где организовал хор. Работал и в лагере Вустрау под Берлином, где была сформирована т.н. "гру­зинская группа пропагандистов" для "будущего государственно­го аппарата освобожденной от большевизма Грузии". После возвращения в СССР был peпpecсирован, отправлен за Урал, в Сибирь, где умep в 1952 году. Кахи и его родного братa, Имери, исключили из музыкальной школы для одаренных детей как сыновей врага народа. В итоге мать однa поднималa сыновей.

Кавсадзе в 1959 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели. Всесоюзную известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" (1969). Также сыграл в фильме режиссера Резо Чхеидзе "Житие Дон Кихота и Санчо" Дона Кихота.

В 2011 году режиссёр Нана Джанелидзе сняла документальный фильм "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!". В фильме Кавсадзе рассказывал о своей жизни, о семье, на долю которой выпали суровые испытания. Фильм был удостоен премии "Ника" в номинации лучший фильм стран СНГ и Балтии. В 2016 году получил награду "Золотой журавль" на фестивале "Амурская осень 2016" за актерскую работу в фильме "Тэли и Толи".