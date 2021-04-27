Объявлены сроки выхода "Дома дракона" на HBO

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на руководство кабельного канала, шоу, которым занимаются Джордж Р.Р. Мартин, Райан Кондал и Мигель Сапочник, в данный момент находится в производстве и будет запущено в 2022 году.





В "Доме дракона" ведущие роли исполняют Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д`Арси и Фабьен Франкель. Также в сериале снимаются Риз Айфэнс, Стив Туссэн, Ив Бест и Соноя Мидзуно.





Основанный на книге Мартина "Пламя и кровь" сериал описывает события за 300 лет до тех, что произошли в "Игре престолов", и рассказывает историю Дома Таргариенов. Консидайн сыграет роль короля Визериса Таргариена, Кук - Алисенту Хайтауэр, вторую супругу Визериса, Д`Арси – принцессу Рейниру Таргариен, Смит – принца Деймона Таргариена, а Туссэн - Корлиса Велариона, известного как Морской Змей, который стал десницей королевы Рейниры Таргариен во времена Танца Драконов.





Сценарий к "Дому драконов" написан совместными усилиями Мартина и Кондала. Последний выступает шоураннером вместе с Сапочником, который снимет пилотный и некоторые другие эпизоды. В команду режиссеров десятисерийного проекта также входят Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель.



