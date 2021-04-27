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27 апреля 21, 14:15
Объявлены сроки выхода "Дома дракона" на HBO
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Стали известны сроки выхода нового сериала HBO "Дом дракона", являющегося приквелом "Игры престолов".
Как сообщает издание Deadline со ссылкой на руководство кабельного канала, шоу, которым занимаются Джордж Р.Р. Мартин, Райан Кондал и Мигель Сапочник, в данный момент находится в производстве и будет запущено в 2022 году.

В "Доме дракона" ведущие роли исполняют Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д`Арси и Фабьен Франкель. Также в сериале снимаются Риз Айфэнс, Стив Туссэн, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Основанный на книге Мартина "Пламя и кровь" сериал описывает события за 300 лет до тех, что произошли в "Игре престолов", и рассказывает историю Дома Таргариенов. Консидайн сыграет роль короля Визериса Таргариена, Кук - Алисенту Хайтауэр, вторую супругу Визериса, Д`Арси – принцессу Рейниру Таргариен, Смит – принца Деймона Таргариена, а Туссэн - Корлиса Велариона, известного как Морской Змей, который стал десницей королевы Рейниры Таргариен во времена Танца Драконов.

Сценарий к "Дому драконов" написан совместными усилиями Мартина и Кондала. Последний выступает шоураннером вместе с Сапочником, который снимет пилотный и некоторые другие эпизоды. В команду режиссеров десятисерийного проекта также входят Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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