Рейтинг церемонии "Оскар 2021" обрушился

Как свидетельствуют данные The Hollywood Reporter, шоу привлекло внимание всего 9,85 миллиона зрителей и получило рейтинг 1,9 среди ключевой аудитории 18-49 лет.





Годом ранее, когда также был зафиксирован своеобразный антирекорд, за событиями следили 23,64 миллиона зрителей и трансляция удостоилась рейтинга 5,3 в ключевой демографической группе. 58-процентное снижение общего числа зрителей превысило показатели некоторых других популярных наградных шоу.





Так, аудитория "Грэмми" уменьшилась на 51 процент, "Золотого глобуса" - 62 процента, премии Американской гильдии киноактеров - 52 процента. Отметим, что падение рейтинга предсказывалось многими экспертами, однако оно оказалось более значительным, чем ожидалось.





Напомним, что главную награду получила драма "Земля кочевников". Ее создатели, режиссер Хлоя Чжао и исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд, также были отмечены трофеями Американской Киноакадемии.



