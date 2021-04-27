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27 апреля 21, 14:17
Рейтинг церемонии "Оскар 2021" обрушился
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Рейтинг церемонии вручения премии "Оскар 2021" значительно снизился по сравнению с прошлым годом.
Как свидетельствуют данные The Hollywood Reporter, шоу привлекло внимание всего 9,85 миллиона зрителей и получило рейтинг 1,9 среди ключевой аудитории 18-49 лет.

Годом ранее, когда также был зафиксирован своеобразный антирекорд, за событиями следили 23,64 миллиона зрителей и трансляция удостоилась рейтинга 5,3 в ключевой демографической группе. 58-процентное снижение общего числа зрителей превысило показатели некоторых других популярных наградных шоу.

Так, аудитория "Грэмми" уменьшилась на 51 процент, "Золотого глобуса" - 62 процента, премии Американской гильдии киноактеров - 52 процента. Отметим, что падение рейтинга предсказывалось многими экспертами, однако оно оказалось более значительным, чем ожидалось.

Напомним, что главную награду получила драма "Земля кочевников". Ее создатели, режиссер Хлоя Чжао и исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд, также были отмечены трофеями Американской Киноакадемии.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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