ДиКаприо сыграет в американской версии "Еще по одной"

Сам ДиКаприо собирается сыграть главную роль, создатель оригинального фильма Томас Винтерберг выступит в качестве продюсера и соавтора сценария. Кто окажется в режиссерском кресле, пока неизвестно.





По сведениям источников, Appian Way пришлось вступить в жесткую конкурентную борьбу с иными претендентами на интеллектуальную собственность, в том числе студией Nine Stories Джейка Джиллехола. Сроки реализации этого проекта пока не называются.





Напомним, что сюжет строится вокруг четырех друзей, которые решают провести эксперимент, проверив влияние различных доз алкоголя на их творческие и иные способности. Главную роль в датском фильме исполнял Мадс Миккельсен. Получая награду во время церемонии "Оскар 2021", Винтерберг рассказал, что фильм посвящен его дочери, которая погибла в автокатастрофе во время съемок. "Мы хотели снять фильм, который станет гимном жизни", - отметил постановщик.



