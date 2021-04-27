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27 апреля 21, 14:27
Джош Хартнетт сыграет в триллере "Индекс страха"
Джош Хартнетт
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Популярный голливудский актер Джош Хартнетт ("Гнев человеческий") получил главную роль в четырехсерийном мини-сериале "Индекс страха", основанном на одноименном романе британского писателя и журналиста Роберта Харриса.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, съемки ведутся телевизионным гигантом Sky, принадлежащим корпорации Comcast.

В триллере сценаристов Пола Эндрю Уильямса и Кэролайн Бартлит, а также режиссера Дэвида Кэффри ведущие роли исполнят Лейла Фарзад, Аршер Али и Грегори Монтель.

В "Индексе страха" Хартнетт сыграет ученого и компьютерного гения, стремящегося заработать миллиарды с помощью управляемой Искусственным Интеллектом системы, использующей страх на финансовых рынках и контролирующей поведение игроков. Но его планы, да и вся жизнь оказываются под угрозой, когда он подвергается атаке. Произошедшее заставляет бизнесмена поставить под сомнение все, что он видит, и поверить в то, что его подставили.

Съемки телепроекта начнутся в самое ближайшее время в Венгрии, а премьера состоится на канале Sky Atlantic и стриминговом сервисе Now позже в текущем году.

По книгам Харриса было снято немало детективов и триллеров, в том числе "Фатерлянд", "Энигма", "Архангел", "Призрак", "Офицер и шпион".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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