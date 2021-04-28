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28 апреля 21, 12:58
Популярность стримингов резко выросла в 2021 году
Disney+
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Несмотря на нормализацию эпидемиологической обстановки и начало массовой вакцинации во многих странах мира, популярность стримингов не только не снизилась в первом квартале 2021 года, но значительно выросла.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Conviva, на которые ссылается издание The Wrap.

Согласно новым данным, глобальное время, потраченное на просмотр контента потоковых сервисов, выросло на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И большая часть этого роста обеспечена бурно развивающимися рынками за пределами Северной Америки. В самих США зафиксирован рост на 18 процентов в годовом исчислении, то есть темпы значительно снизились по сравнению с 2020 годом.

Напомним, что в первой половине 2021 года лидером по числу абонентов продолжал оставаться потоковый сервис Netflix. Однако его доля на американском рынке существенно уменьшилась из-за активной экспансии других компании, в первую очередь Disney+. В конце марта руководство последнего отчиталось о том, что количество подписчиков превысило 100 миллионов.

Что касается Азиатского региона, то здесь темпы роста Netflix значительно уступали Disney+. Ожидалось, что до конца года количество абонентов последнего увеличится в два раза.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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