Начался кастинг на роль Перси Джексона

Еще в мае 2020 года писатель рассказал о намерении работать со стриминговым сервисом над телевизионной адаптацией серии книг для подростков "Перси Джексон и Олимпийцы". Главный герой, 12-летний Перси Джексон, узнает, что он сын греческого верховного морского бога Посейдона.





Риордан раскрыл ряд деталей для роли, в том числе, что актер должен уметь "играть 12-летнего", и что нет никакой конкретной этнической принадлежности для того, кто сможет сыграть Перси. "Мы ищем того, кто лучше всего сможет перевоплотиться в персонажа, которого мы все знаем и любим по книгам. В процессе отбора мы будем следовать политике компании Disney, которая гласит: Мы стремимся к разнообразному, инклюзивному кастингу. Для каждой роли, пожалуйста, представляйте квалифицированных исполнителей, независимо от их дееспособности, пола, расы и этнической принадлежности, возраста, цвета кожи, национального происхождения, сексуальной ориентации и гендерной идентичности".





Студия 20th Century Fox экранизировала две первые книги серии: "Перси Джексон и Олимпийцы: Похититель молнии" (2010) и "Перси Джексон и море чудовищ" (2013), главную роль в которых исполнил Логан Лерман.



