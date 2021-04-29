Дэвид Кроненберг снимет фильм о гибели всех женщин

По сведениям издания Screen Daily, он намерен снять фантастический фильм под названием "Преступления будущего". Содержание картины пока держится в секрете, однако в 70-х годах прошлого века Кроненберг выпустил малобюджетную ленту с тем же самым заглавием.





В ней речь шла о глобальной пандемии, вызванной косметическими средствами, которая уничтожила всех половозрелых женщин на Земле. Вполне вероятно, что режиссер задумал создать более масштабную новую версию, находясь под впечатлением от событий 2020 года.





Съемки пройдут в Греции в августе и сентябре и будут поддержаны местной студией Argonauts Productions. Отметим, что последним режиссерским проектом Кроненберга была картина "Звездная карта", выпущенная в 2014 году и посвященная современному Голливуду.





В активе постановщика такие знаменитые фантастические фильмы, как "Сканнеры", "Мертвая зона", "Муха" и другие. В 2006 году криминальный триллер Кроненберга "Оправданная жестокость" претендовал на множество престижных наград, в том числе две премии "Оскар".



