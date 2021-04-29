Премьера тизера фильма "Война будущего" (ВИДЕО)

Основное действие картины начинается после того, как путешественники во времени попадают из будущего в настоящее время и предупреждают о грядущей войне, в которой человечество сражается с инопланетными захватчиками. Они набирают добровольцев из числа военнослужащих и гражданских лиц, чтобы те присоединились к борьбе. Персонаж Пратта, учитель Дэн Форестер, решает примкнуть к сопротивлению. Компанию ему составят его отец (Дж.К. Симмонс) и блестящая ученая (Ивонн Страховски).





Фильм был создан киностудией Paramount и изначально предназначался для проката, но после многочисленных задержек из-за пандемии COVID-19 был продан компании Amazon. Сумма сделки оценивалась экспертами в 200 миллионов долларов. Заинтересованные стороны не уточняли деталей соглашения. Релиз "Войны будущего" запланирован на 2 июля 2021 года. Он будет представлен зрителям потоковым сервисом.Amazon.



