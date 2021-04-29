Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.59
USD
27.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
29 апреля 21, 12:25
Премьера тизера фильма "Война будущего" (ВИДЕО)
Война будущего
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Amazon представила тизер-трейлер фантастического боевика "Война будущего", в котором главную роль исполнил популярный актер Крис Прэтт.
Основное действие картины начинается после того, как путешественники во времени попадают из будущего в настоящее время и предупреждают о грядущей войне, в которой человечество сражается с инопланетными захватчиками. Они набирают добровольцев из числа военнослужащих и гражданских лиц, чтобы те присоединились к борьбе. Персонаж Пратта, учитель Дэн Форестер, решает примкнуть к сопротивлению. Компанию ему составят его отец (Дж.К. Симмонс) и блестящая ученая (Ивонн Страховски).

Фильм был создан киностудией Paramount и изначально предназначался для проката, но после многочисленных задержек из-за пандемии COVID-19 был продан компании Amazon. Сумма сделки оценивалась экспертами в 200 миллионов долларов. Заинтересованные стороны не уточняли деталей соглашения. Релиз "Войны будущего" запланирован на 2 июля 2021 года. Он будет представлен зрителям потоковым сервисом.Amazon.


Источник: https://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Amazon готова заплатить 200 млн за фильм с Крисом Прэттом
В новом тизере «Круэллы» Эмма Стоун становится злодейкой
Amazon объявила дату выхода боевика "Война будущего"
Томас Кречманн сыграет в "Индиане Джонсе 5"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шварценеггер назвал "Оскар 2021" скучным
noimageГаль Гадот сыграет в фантастической мелодраме
noimageДэвид Кроненберг снимет фильм о гибели всех женщин
Лента новостей