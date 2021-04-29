Галь Гадот сыграет в фантастической мелодраме

По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет о дебютном произведении Катрионы Сильви под названием "Встреться со мной в другой жизни". Сюжет его строится вокруг Торы и Санти, являющихся родственными душами, которые продолжают встречаться в разных версиях реальности, где они могут быть друзьями, коллегами, любовниками или врагами. В конце концов они приходят к шокирующему умозаключению: они должны узнать правду о своей таинственной связи, прежде чем их многочисленные жизни будут полностью исчерпаны.





Роман будет опубликован в США 27 апреля 2021 года подразделением издательства HarperCollins, а в Великобритании его релиз запланирован на начало июля.





Отметим, что у Галь Гадот множество перспективных кинопроектов, одним из которых считается фильм о египетской царице Клеопатре. В 2022 году поклонники таланта актрисы смогут оценить ее новую работу в экранизации детективного романа "Смерть на Ниле".



