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Кино
Новости кино
29 апреля 21, 12:27
Галь Гадот сыграет в фантастической мелодраме
галь гадот
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Известная израильская модель и актриса Галь Гадот вновь объединит творческие усилия с продюсерами экранизации комиксов DC "Чудо-женщина" Чарльзом Ровеном и Ричардом Саклом для создания фильма по мотивам научно-фантастического романа
По сведениям издания The Hollywood Reporter, речь идет о дебютном произведении Катрионы Сильви под названием "Встреться со мной в другой жизни". Сюжет его строится вокруг Торы и Санти, являющихся родственными душами, которые продолжают встречаться в разных версиях реальности, где они могут быть друзьями, коллегами, любовниками или врагами. В конце концов они приходят к шокирующему умозаключению: они должны узнать правду о своей таинственной связи, прежде чем их многочисленные жизни будут полностью исчерпаны.

Роман будет опубликован в США 27 апреля 2021 года подразделением издательства HarperCollins, а в Великобритании его релиз запланирован на начало июля.

Отметим, что у Галь Гадот множество перспективных кинопроектов, одним из которых считается фильм о египетской царице Клеопатре. В 2022 году поклонники таланта актрисы смогут оценить ее новую работу в экранизации детективного романа "Смерть на Ниле".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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