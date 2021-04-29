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29 апреля 21, 12:29
Шварценеггер назвал "Оскар 2021" скучным
Арнольд Шварценеггер
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Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признался, что не смог досмотреть трансляцию церемонии "Оскар 2021" до конца, так как она показалась ему ужасно скучной.
Об этом он рассказал в программе популярного телеведущего Джимми Киммела.

"Меня уже несколько раз спрашивали: смотрел ли я "Оскар". И я отвечаю, что меня хватило, возможно, только на треть церемонии. Я даже не узнал, выиграл ли я что-нибудь", - пошутил Шварценеггер. В свою очередь Киммел подтвердил победу актера в номинации "лучшая женская роль второго плана".

"О, это прекрасно. Но я выключил телевизор потому что шоу показалось мне невероятно скучным. Другое дело, когда ты вел его. Я буквально был одержим тобою, как ведущим", - парировал Шварценеггер. Он отметил, что "не понимает, как при таком количестве талантов на сцене могла получиться такая невзрачная церемония" и предложил провести следующую на площадке Muscle Beach, где представители различных силовых дисциплин устраивают показательные выступления.

Напомним, что "Оскар 2021" удостоился самого низкого рейтинга в истории. Количество зрителей сократилось на 58 процентов по сравнению 2020 годом.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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