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30 апреля 21, 10:42
Вигго Мортенсен сыграет в фантастическом фильме
вигго Мортенсен
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Фантастический триллер "Преступления будущего", который собирается снимать режиссер Дэвид Кроненберг, обрел исполнителей ключевых ролей.
По сведениям издания Deadline, в картине согласились сыграть Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Это первый оригинальный научно-фантастический сценарий Кроненберга с 1999 года. Действие будет происходить в не столь отдаленном будущем, когда человечество учится приспосабливаться к своему в основном синтетическому окружению. Это заставляет людей во многом отказаться от их естества и приводит к метаморфозам на биологическом уровне. В то время как некоторые с радостью принимают безграничный потенциал трансгуманизма, другие пытаются контролировать его. В любом случае, так называемый "Синдром ускоренной эволюции” быстро распространяется. "У меня есть какие незаконченные дела с будущим", - прокомментировал сам постановщик.

Напомним, что это будет уже не первый совместный проект Мортенсена и Кроненберга. Ранее актер снимался в фильмах режиссера "Оправданная жестокость", "Порок на экспорт" и других. Съемки должны пройти в Греции в конце лета и начале осени 2021 года. Прокатный график пока не уточняется.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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