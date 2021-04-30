"Мортал Комбат" превзошел "Годзиллу против Конга"

В кинотеатрах США и на HBO Max фильм вышел 23 апреля. За первые выходные, даже за первые 5 минут, ленту посмотрели более 3,8 миллиона поклонников. Фильм "Годзилла против Конга" в такое же время посмотрели 3,6 миллиона зрителей.





По данным Samba TV, пик просмотров фильма "Мортал Комбат" режиссера Саймона Маккуойда пришелся на пятницу, 23 апреля. В тот день посмотрели фильм 1,7 миллиона поклонников.





Сюжет фильма "Мортал Комбат"





Странный знак дракона на груди с детства не давал покоя Коулу Янгу (Льюис Тан). За разъяснениями о происхождении знака он отправляется к Рейдену (Таданобу Асано) – старшему Богу и защитнику Земного Царства. По прибытии Коул узнает, что вместе с Джаксом (Мехкад Брукс), Соней, Лю Кангом, Кунг Лао и Кано должен стать на защиту Вселенной от Императора Внешнего Мира Шан Цзуна (Чинь Хан).





Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат" создан на основе всемирно известной франшизы видеоигр "Mortal Kombat". Впервые она попала в продажу в 1992 году и с тех пор не теряет своей популярности. Сейчас вышло 24 версии игры. В 1995 и 1997 годах появились фильмы на основе сюжетов игр. Начиная с 2010 года, велась работа над продолжением, однако в 2013 проект был закрыт. В 2016 году вновь заговорили о съемке фильма на основе игры. Тогда был нанят сценарист Грег Руссо и утвержден на режиссерскую должность Саймон Маккуойд. Непосредственно к съемочному процессу приступили в мае 2019 года в Южной Австралии. Известно, что основные работы велись с сентября по декабрь, сообщает "Планета Кино".





В главных ролях:

Джо Таслим;

Джессика МакНеми;

Луди Линь;

Таданобу Асано;

Хироюки Санада;

Льюис Тан.



