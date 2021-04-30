8-й Чилдрен Кинофест объявил программу

Чилдрен Кинофест – фестиваль, который 8 лет подряд бесплатно знакомит украинских детей с новейшими европейскими лентами и мировой киноклассикой. В 2021 году событие состоится в гибридном формате: часть фильмов будет показана в кинотеатрах с 28 мая по 2 июня (перечень кинотеатров будет объявлен в мае), часть – онлайн с 28 мая по 6 июня, на сайте online.childrenkinofest.com.





Из семи фильмов конкурсной программы аудитория выберет победителя – после просмотра фильмов зрителям будет предложено оценить свои впечатления.





Фильмом-открытием Чилдрен Кинофеста в кинотеатрах станет фантастическая анимационная лента Анатолия Лавренишина "Виктор_Робот", которая в программе этого года представит Украину. Картина уже отмечена Призом зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля и Премией "Киноколо". События фильма разворачиваются в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.

В кинотеатрах будут продемонстрированы еще три картины из конкурсной программы. Среди них – отмеченная Баварской и Немецкой кинопремиями семейная историческая драма "Как Гитлер украл розового кролика". В фильме речь идет о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов. Французско-бельгийский фильм "Поли" расскажет о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе. В настоящее кинопутешествие по Дании отправит зрителей комедия "Мальчик-гусь", лучшая детская лента 2020 года по версии Датской киноакадемии.





Еще три фильма конкурсной программы будут продемонстрированы онлайн: нидерландская семейная комедия "Джеки и Опьен", норвежская приключенческая документальная картина "Арктические верблюды" и шведская фантастическая лента "Одни в космосе".





На ретроспективном показе, который пройдет в кинотеатрах и онлайн, зрителям фестиваля продемонстрируют приключенческий анимационный фильм "Лисенок Вук". Венгерская лента, снятая по мотивам детских рассказов Иштвана Фекете, увидела свет в 1981-м, а в этом году отмечает свое 40-летие. Именно Вук стал вдохновением для имиджа Чилдрен Кинофеста этого года.





Онлайн будет продемонстрирован фильм-закрытие фестиваля – украинская фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко, которая является прошлогодним победителем Чилдрен Кинофеста. Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

В рамках Чилдрен Кинофеста также будет показано (в кинотеатрах и онлайн) двадцать фильмов-финалистов Пятого конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов – режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_Робот" Анатолий Лавренишин, режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев и писательница, режиссерка документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык. Зрителям показа также предложат проголосовать и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Финалисты будут объявлены 19 мая.





"Я очень рад, что в этом году мы сможем хотя бы частично показывать фильмы в кинотеатрах, и очень надеюсь, что уже в ближайшее время темные залы и большие экраны вернутся к нашей повседневной жизни. Как и всегда, мы отобрали фильмы для детей и подростков от 4 до 13 лет, но призываем присоединяться к просмотрам целыми семьями, ведь главной миссией нашего фестиваля является развитие качественного семейного досуга. В этом году программа насыщена фантастическими приключениями, настоящей дружбой, общением с животными и окружающим миром, но моей любимой программой является конкурс детских работ, поскольку именно в ней мы можем увидеть первые работы будущих звезд украинского кино", – Илья Дядык, программный директор Чилдрен Кинофеста.





Почетной амбассадоркой фестиваля в 2021 году стала певица и авторка песен Христина Соловий.





Миссия Чилдрен Кинофеста – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Посещение показов и онлайн-просмотры – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте.



