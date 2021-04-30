Netflix представил сборный трейлер всех летних новинок

Так, судя по ролику, в программе Netflix на 2021 год запланирован выпуск как минимум одного фильма в неделю.





До конца лета зрителей ожидает более 30 картин.





Известно, что летнюю программу премьер откроет "Армия мертвецов" Зака Снайдера, релиз которого ожидается 21 мая.





Среди летних новинок: научно-фантастический триллер "Неспящие", мультфильм "Дракон желаний", драмы "Дельфин пустыни" и "Отцовство", боевик "Джагаме Тхандирам", комедия "На бумаге все выглядит хорошо", экшн-триллер "Ледяная дорога" с Лиамом Нисоном в главной роли и комедия "Америка: Кинофильм" с Ченнингом Татумом.





В июле зрителей ожидают романтическая комедия "От любви не убежишь" и комедийный боевик "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом.





В последний месяц лета запланированы премьеры триллера "Малышка" с Джейсоном Момоа и мелодрамы "Это все он".



