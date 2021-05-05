Netflix закрыл мистический сериал «Нерегулярные части»

Netflix решил закрыть сериал «Нерегулярные части», где нам предлагали новую концепцию Шерлока Холмса и доктора Ватсона, сюжет которого сосредоточен вокруг детей с улицы, которые помогают детективам расследовать мистические дела.





Похоже, стриминговый сервис решил отказаться от идеи погони за успехом, и закрыть сериал «Нерегулярные части» после одного сезона. Это при том, что шоу попало на первое место в чарте по онлайн-кинотеатрам в первую неделю релиза. В общей сложности на стриминге все восемь серий набрали 643 млн просмотренных минут.





Главным конкурентом в конце марта для «Нерегулярных частей» был «Сокол и Зимний солдат». Он занял второе место, набрав 628 млн минут стриминга на Disney+.





События шоу разворачиваются в альтернативном Лондоне 19 века, в котором начинают происходить различные мистические события, которые постепенно набирают обороты. В центре сюжета оказываются подростки, живущие на улице, которых нанимает доктор Ватсон для помощи в расследовании всех этих событий. Сам Шерлок Холмс тут далёк от образа гениального детектива, но на то есть особые причины из его жизни, которые привели «гения» к состоянию «аморального наркомана».



