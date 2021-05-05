Элизабет Олсен сыграет в сериале о громком убийстве

Издание The Hollywood Reporter располагает сведениям о том, что в центре сюжета окажется знаменитое убийство, произошедшее в Техасе в 1980 году.





Актрисе предстоит исполнить роль Кэнди Монтгомери, которая была осуждена за убийство топором своей соседки и подруги Бетти Гор. Коллега Олсен по цеху Николь Кидман возьмет на себя функции продюсера.





"Это захватывающая история о разочарованиях и желаниях двух женщин, живущих в маленьком городке, которая завершается ужасным актом насилия. Мы очень рады сотрудничать с Дэвидом, Лесли, Николь и Пером, и нам невероятно повезло, что Элизабет находится в центре нашей истории, чтобы пролить свет на детали, которые делают эту ее такой памятной", - прокомментировала глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.





Съемочный график сериала пока не определен. Напомним, что среди перспективных проектов Олсен экранизация комиксов Marvel "Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия", которая будет представлена зрителям в 2022 году.



