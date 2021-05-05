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5 мая 21, 12:07
Элизабет Олсен сыграет в сериале о громком убийстве
Элизабет Олсен
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Звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен сыграет главную роль в новом телевизионном мини-сериале под названием "Любовь и смерть", который запускает в производство стриминг HBO Max.
Издание The Hollywood Reporter располагает сведениям о том, что в центре сюжета окажется знаменитое убийство, произошедшее в Техасе в 1980 году.

Актрисе предстоит исполнить роль Кэнди Монтгомери, которая была осуждена за убийство топором своей соседки и подруги Бетти Гор. Коллега Олсен по цеху Николь Кидман возьмет на себя функции продюсера.

"Это захватывающая история о разочарованиях и желаниях двух женщин, живущих в маленьком городке, которая завершается ужасным актом насилия. Мы очень рады сотрудничать с Дэвидом, Лесли, Николь и Пером, и нам невероятно повезло, что Элизабет находится в центре нашей истории, чтобы пролить свет на детали, которые делают эту ее такой памятной", - прокомментировала глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Съемочный график сериала пока не определен. Напомним, что среди перспективных проектов Олсен экранизация комиксов Marvel "Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия", которая будет представлена зрителям в 2022 году.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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