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5 мая 21, 12:10
Александр Скарсгард получил роль в "Наследниках"
Александр Скарсгард
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Звезда сериалов "Настоящая кровь" и "Большая маленькая ложь" Александр Скарсгард получил повторяющуюся роль в предстоящем третьем сезоне драматического шоу HBO "Наследники", созданного Джесси Армстронгом.
Актер сыграет персонажа по имени Лукас Мэтссон, успешного и агрессивного бизнесмена. 

Производство отложенного из-за пандемии коронавируса нового типа третьего сезона шоу возобновилось. Аннотация к третьей главе гласит: "Угодив в западню, устроенную старшим сыном Рэндаллом в финале второго сезона, Логан Рой оказывается в опасном положении, сражаясь на политическом, финансовом и семейном фронтах. Напряженность нарастает, когда ожесточенная корпоративная битва грозит перерасти в семейную гражданскую войну".

Скарсгард присоединился к утвержденным ранее на повторяющиеся роли Санаа Лэтэн, Линде Эмонд и Джихе. Дата премьеры третьего сезона еще не определена.

Из предстоящих полнометражных проектов Скарсгарда – историческая драма "Северянин", в которой его партнершей по съемочной площадке вновь станет Николь Кидман. Среди недавних проектов Скарсгарда на телевидении - сериал "Противостояние".

Источник: https://www.kinonews.ru/
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