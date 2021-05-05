Александр Скарсгард получил роль в "Наследниках"

Актер сыграет персонажа по имени Лукас Мэтссон, успешного и агрессивного бизнесмена.





Производство отложенного из-за пандемии коронавируса нового типа третьего сезона шоу возобновилось. Аннотация к третьей главе гласит: "Угодив в западню, устроенную старшим сыном Рэндаллом в финале второго сезона, Логан Рой оказывается в опасном положении, сражаясь на политическом, финансовом и семейном фронтах. Напряженность нарастает, когда ожесточенная корпоративная битва грозит перерасти в семейную гражданскую войну".





Скарсгард присоединился к утвержденным ранее на повторяющиеся роли Санаа Лэтэн, Линде Эмонд и Джихе. Дата премьеры третьего сезона еще не определена.





Из предстоящих полнометражных проектов Скарсгарда – историческая драма "Северянин", в которой его партнершей по съемочной площадке вновь станет Николь Кидман. Среди недавних проектов Скарсгарда на телевидении - сериал "Противостояние".



