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6 мая 21, 10:42
Сериал «Локи» по комиксам Marvel выйдет раньше
Локи
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Выход сольного сериала «Локи» по киновселенной Marvel перенесли.
Об этом рассказал исполнитель главной роли Том Хиддлстон в специальном промо-ролике, опубликованном на Youtube-канале Marvel Entertainment.

К счастью для фанатов, сериал не отложили, а наоборот – выпустят немного раньше. В начале ролика Хиддлстон извиняется, что оторвал зрителя от какого-то его занятия, потом объясняет, что немного расстроен тем, что его герою в «Мстителях» уделяли не очень много внимания, несмотря на умение Локи быть и героическим, и очаровательным, а затем актер предлагает зрителю доказать это лично. После чего неожиданно произносит: «Среды – это новые пятницы». И это означает, что первая серия «Локи» появится на стриминге Disney+ не в пятницу, 11 июня, как предполагалось, а на два дня раньше – в среду, 9 июня.

Напомним, действие «Локи» будет происходить в альтернативной вселенной, куда герой попал, сбежав от Мстителей при помощи Тессеракта. Здесь Локи придется немного поработать на «Управление временными изменениями» и попытаться исправить кое-что из того, что он натворил ранее. Уже доступен полноценный трейлер сериала. Правда, со старой датой выхода.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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