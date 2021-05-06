Сериал «Локи» по комиксам Marvel выйдет раньше

Об этом рассказал исполнитель главной роли Том Хиддлстон в специальном промо-ролике, опубликованном на Youtube-канале Marvel Entertainment.





К счастью для фанатов, сериал не отложили, а наоборот – выпустят немного раньше. В начале ролика Хиддлстон извиняется, что оторвал зрителя от какого-то его занятия, потом объясняет, что немного расстроен тем, что его герою в «Мстителях» уделяли не очень много внимания, несмотря на умение Локи быть и героическим, и очаровательным, а затем актер предлагает зрителю доказать это лично. После чего неожиданно произносит: «Среды – это новые пятницы». И это означает, что первая серия «Локи» появится на стриминге Disney+ не в пятницу, 11 июня, как предполагалось, а на два дня раньше – в среду, 9 июня.





Напомним, действие «Локи» будет происходить в альтернативной вселенной, куда герой попал, сбежав от Мстителей при помощи Тессеракта. Здесь Локи придется немного поработать на «Управление временными изменениями» и попытаться исправить кое-что из того, что он натворил ранее. Уже доступен полноценный трейлер сериала. Правда, со старой датой выхода.



