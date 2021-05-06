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6 мая 21, 11:28
Эми Адамс сыграет эколога Сьюзан Симард
Эми Адамс
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Эколог Сьюзан Симард, чьи работы по изучению деревьев вдохновили Джеймса Кэмерона на создание Древа Душ в «Аватаре», станет главной героиней байопика.
Картину, в основу которой положены мемуары Симард «В поисках материнского дерева» (Finding the Mother Tree), спродюсируют Эми Адамс и Джейк Джилленхол. Сама Адамс и сыграет ученую в байопике.

Симард первой установила, что деревья не так просты, как кажется — на протяжении сотен лет они не только растут и развиваются в своеобразном сообществе, но и... общаются друг с другом посредством гигантской подземной сети грибниц. Поначалу исследования Симард не принимали всерьез и даже откровенно высмеивали, однако впоследствии признали их планетарное значение и подтвердили открытия эколога новыми данными. Книга «В поисках материнского дерева» рассказывает не только о научной работе Симард, но и о том, как интерес к природе изменил личность ученой.

Производственные хлопоты разделят компании Bond Group Entertainment и Nine Stories, возглавляемые Адамс и Джилленхолом соответственно.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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