Эми Адамс сыграет эколога Сьюзан Симард

Картину, в основу которой положены мемуары Симард «В поисках материнского дерева» (Finding the Mother Tree), спродюсируют Эми Адамс и Джейк Джилленхол. Сама Адамс и сыграет ученую в байопике.





Симард первой установила, что деревья не так просты, как кажется — на протяжении сотен лет они не только растут и развиваются в своеобразном сообществе, но и... общаются друг с другом посредством гигантской подземной сети грибниц. Поначалу исследования Симард не принимали всерьез и даже откровенно высмеивали, однако впоследствии признали их планетарное значение и подтвердили открытия эколога новыми данными. Книга «В поисках материнского дерева» рассказывает не только о научной работе Симард, но и о том, как интерес к природе изменил личность ученой.





Производственные хлопоты разделят компании Bond Group Entertainment и Nine Stories, возглавляемые Адамс и Джилленхолом соответственно.



