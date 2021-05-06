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6 мая 21, 11:30
Галь Гадот проживет несколько жизней
галь гадот
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Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот подписалась на главную роль в экранизации дебютного романа Катрионы Сильви «Встретимся в другой жизни» (Meet Me in Another Life), опубликованного в США 27 апреля.
Актриса также спродюсирует картину через свою компанию Pilot Wave. Вместе с предприятием Гадот производством займется Atlas Entertainment.

Герои фантастической мелодрамы — Тора и Санти, незнакомцы в чужом городе, которые влюбляются с первого взгляда и сразу узнают друг в друге родственные души. К несчастью, всего через несколько дней их роман обрывает трагическая авария. Но Тора и Санти еще не раз встретятся — намертво привязанные друг другу некими мистическими силами, они будут в других жизнях любовниками, друзьями, коллегами и даже врагами. Героям предстоит выяснить тайную природу их связи — прежде чем цикл их перерождений завершится одной, финальной жизнью.

Гадот в этом году можно будет увидеть в боевике Netflix «Красное уведомление», в котором она сыграла вместе с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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