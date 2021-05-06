Галь Гадот проживет несколько жизней

Актриса также спродюсирует картину через свою компанию Pilot Wave. Вместе с предприятием Гадот производством займется Atlas Entertainment.





Герои фантастической мелодрамы — Тора и Санти, незнакомцы в чужом городе, которые влюбляются с первого взгляда и сразу узнают друг в друге родственные души. К несчастью, всего через несколько дней их роман обрывает трагическая авария. Но Тора и Санти еще не раз встретятся — намертво привязанные друг другу некими мистическими силами, они будут в других жизнях любовниками, друзьями, коллегами и даже врагами. Героям предстоит выяснить тайную природу их связи — прежде чем цикл их перерождений завершится одной, финальной жизнью.





Гадот в этом году можно будет увидеть в боевике Netflix «Красное уведомление», в котором она сыграла вместе с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом.



