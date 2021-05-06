Звезда "Человека-муравья 2" сыграет Рыжую Соню

Издание The Hollywood Reporter, располагает сведениями, что титульную роль исполнит Ханна Джон-Кэймен, знакомая большинству зрителей по фильму "Человек-муравей и Оса".





Напомним, что студия пыталась запустить в производство фильм "Рыжая Соня" в течение многих лет. На определенном этапе постановщиком числился Брайан Сингер, но затем, после скандала с сексуальными домогательствами было принято решение отказаться от его услуг. Ожидалось, что лента окажется запущена в производство еще в первой половине 2019 года, однако этого так и не случилось.





На момент публикации данной заметки режиссерский пост был закреплен за Джилл Солоуэй, снявшей отдельные эпизоды таких сериалов, как "Очевидное" и "Я люблю Дика". "Ханна - очень талантливая актриса, за которой мы следили в течение многих лет, и вот теперь она Рыжая Соня. Ее диапазон, чувствительность и сила - это те качества, которые мы искали, и мы очень воодушевлены возможностью отправиться в это путешествие вместе", - прокомментировала Солоуэй в своем заявлении по этому поводу.



