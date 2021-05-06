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6 мая 21, 11:34
Звезда "Человека-муравья 2" сыграет Рыжую Соню
Ханна Джон-Кэймен
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Киностудия Millennium определилась с кандидатурой исполнительницы роли Рыжей Сони в новой экранизации комиксов, посвященных этой героине.
Издание The Hollywood Reporter, располагает сведениями, что титульную роль исполнит Ханна Джон-Кэймен, знакомая большинству зрителей по фильму "Человек-муравей и Оса".

Напомним, что студия пыталась запустить в производство фильм "Рыжая Соня" в течение многих лет. На определенном этапе постановщиком числился Брайан Сингер, но затем, после скандала с сексуальными домогательствами было принято решение отказаться от его услуг. Ожидалось, что лента окажется запущена в производство еще в первой половине 2019 года, однако этого так и не случилось.

На момент публикации данной заметки режиссерский пост был закреплен за Джилл Солоуэй, снявшей отдельные эпизоды таких сериалов, как "Очевидное" и "Я люблю Дика". "Ханна - очень талантливая актриса, за которой мы следили в течение многих лет, и вот теперь она Рыжая Соня. Ее диапазон, чувствительность и сила - это те качества, которые мы искали, и мы очень воодушевлены возможностью отправиться в это путешествие вместе", - прокомментировала Солоуэй в своем заявлении по этому поводу.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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